2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir Ve Kaç Tanedir? İki Basamaklı En Büyük Ve En Küçük Asal Sayılar

Haberin Devamı

Asal sayılar sadece 1 sayısına ve kendisine bölünebilen sayılardır. Pozitif olan pek çok asal sayı bulunur. Fakat negatif asal sayılar bulunmamaktadır. Bu nedenle asal sayılar sadece pozitif sayılardan oluşmaktadır.

2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir ve Kaç Tanedir?

Asal sayıların sadece 2 adet pozitif böleni bulunmaktadır. Bu sayıların bir tanesi 1 sayıdır. Diğeri ise kendisidir. Asal sayılar 2 sayısından başlamaktadır. Özellikle ilkokul öğrencileri asal sayıların nasıl bulunduklarını sıklıkla araştırmaktadır.

Asal sayı olmak için bir sayının doğal olması ve sadece 2 tane çarpanı olması gerekir. 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için tablo kullanılabilir. Fakat tüm asal sayıları bulmak mümkün değildir. Çünkü asla sayılar sonsuzdur.

İki basamaklı asal sayılar toplamda 21 tanedir. İki basamaklı asal sayılar şunlardan oluşmaktadır:

Haberin Devamı

- 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97

Bu sayılar iki basamaklı asal sayılardır. Bu nedenle sadece kendisine ve 1'e bölünebilmektedir. Yani bu sayıların çarpanları sadece iki tanedir. Bu çarpanlar 1 ve sayının kendisidir.

İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Asal Sayılar

Asal sayılar 2 sayısından başlayıp sonsuza kadar gitmektedir. Fakat iki basamaklı asal sayılar sonsuz değil, 21 tanedir. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 97 sayısı iki basamaklı son asal sayı olmaktadır. Bu sayıdan sonra 3 basamaklı asal sayılar başlamaktadır. 3 basamaklı en küçük sayı 101 sayısıdır.

İki basamaklı rakamları farklı en büyük asal sayı ise aynı zamanda iki basamaklı en büyük asal sayı olmaktadır. Böylece rakamları farklı iki basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır. 97 sayısının rakamları birbirinden farklı olduğu için hem en büyük iki basamaklı asla sayıdır, hem de iki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük asal sayıdır.

İki basamaklı en küçük asal sayı ise 11 olmaktadır. 11 sayısından önce gelen 10 sayısı asal sayı olmamaktadır. Rakamları birbirinden farklı en küçük asal sayı ise 13 olmaktadır.