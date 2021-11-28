2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir Ve Kaç Tanedir? İki Basamaklı En Büyük Ve En Küçük Asal Sayılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir Ve Kaç Tanedir? İki Basamaklı En Büyük Ve En Küçük Asal Sayılar

2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir Ve Kaç Tanedir İki Basamaklı En Büyük Ve En Küçük Asal Sayılar

Matematik alanında farklı pek çok konular bulunmaktadır. Bunlardan birisi de asal sayılardır. Asal sayılar özellikle öğrenciler tarafından merak edilmekte ve sıklıkla araştırılmaktadır. Peki 2 basamaklı asal sayılar nelerdir ve kaç tanedir? İki basamaklı en büyük ve en küçük asal sayılar hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Haberin Devamı

Asal sayılar sadece 1 sayısına ve kendisine bölünebilen sayılardır. Pozitif olan pek çok asal sayı bulunur. Fakat negatif asal sayılar bulunmamaktadır. Bu nedenle asal sayılar sadece pozitif sayılardan oluşmaktadır. 

 2 Basamaklı Asal Sayılar Nelerdir ve Kaç Tanedir? 

 Asal sayıların sadece 2 adet pozitif böleni bulunmaktadır. Bu sayıların bir tanesi 1 sayıdır. Diğeri ise kendisidir. Asal sayılar 2 sayısından başlamaktadır. Özellikle ilkokul öğrencileri asal sayıların nasıl bulunduklarını sıklıkla araştırmaktadır. 

 Asal sayı olmak için bir sayının doğal olması ve sadece 2 tane çarpanı olması gerekir. 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için tablo kullanılabilir. Fakat tüm asal sayıları bulmak mümkün değildir. Çünkü asla sayılar sonsuzdur. 

 İki basamaklı asal sayılar toplamda 21 tanedir. İki basamaklı asal sayılar şunlardan oluşmaktadır: 

Haberin Devamı

 - 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 

 Bu sayılar iki basamaklı asal sayılardır. Bu nedenle sadece kendisine ve 1'e bölünebilmektedir. Yani bu sayıların çarpanları sadece iki tanedir. Bu çarpanlar 1 ve sayının kendisidir. 

 İki Basamaklı En Büyük ve En Küçük Asal Sayılar 

 Asal sayılar 2 sayısından başlayıp sonsuza kadar gitmektedir. Fakat iki basamaklı asal sayılar sonsuz değil, 21 tanedir. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 97 sayısı iki basamaklı son asal sayı olmaktadır. Bu sayıdan sonra 3 basamaklı asal sayılar başlamaktadır. 3 basamaklı en küçük sayı 101 sayısıdır. 

 İki basamaklı rakamları farklı en büyük asal sayı ise aynı zamanda iki basamaklı en büyük asal sayı olmaktadır. Böylece rakamları farklı iki basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır. 97 sayısının rakamları birbirinden farklı olduğu için hem en büyük iki basamaklı asla sayıdır, hem de iki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük asal sayıdır. 

 İki basamaklı en küçük asal sayı ise 11 olmaktadır. 11 sayısından önce gelen 10 sayısı asal sayı olmamaktadır. Rakamları birbirinden farklı en küçük asal sayı ise 13 olmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising