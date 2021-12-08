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2.4 GHZ ve 5 GHZ arasındaki fark nedir? 2.4 GHZ ile 5 GHZ farkı

2.4 GHZ ve 5 GHZ arasındaki fark nedir 2.4 GHZ ile 5 GHZ farkı

Belli bir fark ile beraber 2.4 GHZ ve 5 GHZ ön plana çıkar. Özellikle bu iki sistem arasındaki fark merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki 2.4 GHZ ve 5 GHZ arasındaki fark nedir? 2.4 GHZ ile 5 GHZ farkı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Kablosuz bir iletişim imkanı sağlayan 2.4 GHZ ile 5 GHZ günümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu durum özellikle frekans bandı ile beraber veri hızı üzerinden ele alınır ve aradaki fark ortaya çıkar. Ve bu fark iletişim ile bağlantı noktasında önemli bir yere sahiptir.

 2.4 GHZ ve 5 GHZ Arasındaki Fark Nedir?

 Kablosuz ağ üzerinden veri hızı ile beraber bant konusunda 2.4 GHZ ve 5 GHZ bulunmaktadır. Bunlar arasındaki fark ise iletişim seçeneği noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin 2.4 GHz, 5 GHZ sistemine göre daha geniş bir bant olanağı sağlar. Ancak bu durumda daha düşük bir veri hızı ortaya çıkar. Yani 5ghz, 2.4 GHz sistemine göre daha düşük banda sahip olsa bile, çok daha yüksek bir veri hızı sunmaktadır.

 2.4 GHZ ile 5 GHZ Farkı

 2.4 GHz ile beraber 5 GHZ arasındaki en büyük fark veri hızı olarak ön plana çıkar. Her ne kadar 5 GHZ daha az bir kapsama alanı sunsa bile, veri hızı nedeniyle önemli bir yere sahiptir.

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