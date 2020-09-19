‘1’inci sınıflar okuma yazmayı normal zamandaki gibi öğrenecekler’

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ters yazılmış A harfi fotoğrafı paylaşan, kendisinin ilk yazdığı A harfinin bu şekilde olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Velilerimiz arasında, 'Uzaktan eğitim sürecinde 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenemeyecek veya çok zorlanacak' diye bir algı var. Okuma yazma öğrenilir. Hem de öyle güzel ve kolay öğrenirler ki şaşarız, tıpkı bazı çocukların hiç kimse göstermeden durup dururken okumaya başlayıverdiği gibi... Bu, sahiden böyledir. Biraz zaman alacak ancak uzaktan eğitimdeki 1'inci sınıf öğrencileri de öğrenecekler. Okulların yüz yüze açılmasına 1'inci sınıf kademesinden başlama sebebimiz, okuma yazma telaşı değil. Bu çocuklarla öğretmen arasında, okul arasında sosyal, duygusal bir bağ kurabilmek. Yoksa okuma yazmayı elbette öğrenecekler fakat siz onların yanında 'Uzaktan eğitimde bunlar nasıl öğrenecekler okuma yazmayı?' derseniz çocuk, üzerinde baskı hisseder. Normal zamanda da okuması geciken çocuğa yapılan baskıdır bu: 'Bak arkadaşın okudu, sen geç kaldın, bak şu ne güzel yazıyor...' demek, inanın, çocuğun okuma yazmasını hızlandırmaz; sadece onu yorar, yavaşlatır ve süreci uzatır. Benim bu yılki 1'inci sınıf çocuklarım da okuma yazmayı normal zamandaki gibi öğrenecekler. Kimi uzaktan eğitimle, kimi yüz yüze... Kimi erken, kimi geç... Kimi takılarak, kimi akıcı... Ama öğrenecekler."