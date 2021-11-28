1'den 200'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

1'den 200'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir?

1den 200e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir

Matematik konuları, herkes tarafından bilinmesi gerektiği gibi özellikle sınava hazırlanan öğrenciler tarafından da mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Matematik konuları içerisinde asal sayılarda bulunmaktadır. Başlı başına bir konu olan asal sayıları öğrenmek soru çözerken artı puan kazandıracaktır. 1'den 2002e kadar asal sayılar nelerdir? Nasıl bulunur ve kaç tanedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Asal sayılar, matematik alanının konusudur. Sayıların, asal sayı olarak ayrılmasının bir nedeni bulunmaktadır. Çünkü bazı sayılar 2 ve üzeri sayılara bölünebilir. Ancak bazı sayılar 1 ve kendinden başka hiçbir sayıya bölünemez. 1 ve kendinden başka böleni olmayan sayılara asal sayıl denilmektedir. 

 1'den 200'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir? 

 Asal sayı, yalnızca kendine ve 1'e bölünebilen sayıdır. Bu yüzden diğer sayılardan asal sayı olarak ayrılmaktadır. Tek başına bir soru olabileceği gibi çoklu işlem gerektiren matematik sorularında da karşımıza çıkabilir. Asal sayıları ilk olarak 1'den 200'e kadar öğrenmek yeterli olacaktır. Sizler için 1'den 200'e kadar olan asal sayıları aşağıda sıraladık;

 1-10 arası; 2, 3, 5, 7

 10-20 arası; 11, 13, 17, 19

 20-30 arası; 23, 29

 30-40 arası; 31, 37

 40-50 arası; 41, 43, 47

 50-60 arası; 53, 59

 60-70 arası; 61, 67

 70-80 arası; 71, 73, 79

 80-90 arası; 83, 89

 90- 100 arası; 97

Haberin Devamı

 100-110 arası; 101, 103, 107, 109

 110-120 arası; 113

 120-130 arası; 127

 130-140 arası; 131, 137, 139

 140-150 arası; 149

 150-160 arası; 151, 157

 160- 170 arası; 163, 167

 170-180 arası; 173, 179

 180- 190 arası; 181

 190-200 arası; 191, 193, 197, 199 

 Asal sayı Nasıl Bulunur? 

 Asal sayıyı bulmak kolay bir işlemdir. Ancak matematik sorularında işlem hızlılığı kazanmak için belirli olan ve temel sayılar içerisinde olan asal sayıları ezberde tutmak daha iyi olacaktır. Eğer karşınıza ezberinizde olmayan bir sayı çıkar ve bu sayının asal sayı olup olmadığını öğrenmek isterseniz onu bölenlerine ayırmanız yeterli olacaktır. Eğer ki sayı 1 ve kendi dışında bir sayıya bölünemiyorsa ya da bölüm işlemi sonucu elde kalan varsa o sayıyı asal sayı olarak bulursunuz. 

 Asal Sayılar Kaç Tanedir? 

 Asal sayılar, bölüneni olmayan sayılardır. Ancak tam bir sayı vermek mümkün değildir. Çünkü sonsuz sayı düzlemi ilerledikçe asal sayılarında sayısı artmaktadır. Belirli bir aralığı ele alacak olursak 1'den 100'e kadar 25 tane, 1'den 200'e kadar 46 asal sayı bulunmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising