1'den 200'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir?

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Asal sayılar, matematik alanının konusudur. Sayıların, asal sayı olarak ayrılmasının bir nedeni bulunmaktadır. Çünkü bazı sayılar 2 ve üzeri sayılara bölünebilir. Ancak bazı sayılar 1 ve kendinden başka hiçbir sayıya bölünemez. 1 ve kendinden başka böleni olmayan sayılara asal sayıl denilmektedir.

1'den 200'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir?

Asal sayı, yalnızca kendine ve 1'e bölünebilen sayıdır. Bu yüzden diğer sayılardan asal sayı olarak ayrılmaktadır. Tek başına bir soru olabileceği gibi çoklu işlem gerektiren matematik sorularında da karşımıza çıkabilir. Asal sayıları ilk olarak 1'den 200'e kadar öğrenmek yeterli olacaktır. Sizler için 1'den 200'e kadar olan asal sayıları aşağıda sıraladık;



1-10 arası; 2, 3, 5, 7

10-20 arası; 11, 13, 17, 19

20-30 arası; 23, 29

30-40 arası; 31, 37

40-50 arası; 41, 43, 47

50-60 arası; 53, 59

60-70 arası; 61, 67

70-80 arası; 71, 73, 79

80-90 arası; 83, 89

90- 100 arası; 97

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100-110 arası; 101, 103, 107, 109

110-120 arası; 113

120-130 arası; 127

130-140 arası; 131, 137, 139

140-150 arası; 149

150-160 arası; 151, 157

160- 170 arası; 163, 167

170-180 arası; 173, 179

180- 190 arası; 181

190-200 arası; 191, 193, 197, 199

Asal sayı Nasıl Bulunur?

Asal sayıyı bulmak kolay bir işlemdir. Ancak matematik sorularında işlem hızlılığı kazanmak için belirli olan ve temel sayılar içerisinde olan asal sayıları ezberde tutmak daha iyi olacaktır. Eğer karşınıza ezberinizde olmayan bir sayı çıkar ve bu sayının asal sayı olup olmadığını öğrenmek isterseniz onu bölenlerine ayırmanız yeterli olacaktır. Eğer ki sayı 1 ve kendi dışında bir sayıya bölünemiyorsa ya da bölüm işlemi sonucu elde kalan varsa o sayıyı asal sayı olarak bulursunuz.

Asal Sayılar Kaç Tanedir?

Asal sayılar, bölüneni olmayan sayılardır. Ancak tam bir sayı vermek mümkün değildir. Çünkü sonsuz sayı düzlemi ilerledikçe asal sayılarında sayısı artmaktadır. Belirli bir aralığı ele alacak olursak 1'den 100'e kadar 25 tane, 1'den 200'e kadar 46 asal sayı bulunmaktadır.