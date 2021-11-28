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1'den 100'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir?

1den 100e Kadar Asal Sayılar Nelerdir, Nasıl Bulunur Ve Kaç Tanedir

Asal sayılar matematikte bulunan en önemli konular arasında yer almaktadır. Özellikle soru çözerken asal sayıların bilinmesi büyük önem taşımaktadır. 1'den 100'e kadar asal sayılar nelerdir, nasıl bulunur ve kaç tanedir? Siz de asal sayıların hangileri olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Sayıların bir takım özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Asal sayılar, matematikte özel bir kurala sahip olan sayılar olarak ifade edilebilir. Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılar olarak ifade edilebilirler. Asal sayılar sadece kendisine ve bir sayısına kalansız bir şekilde bölünebilmektedir. Kendisinden ve bir sayısından başka kalansız bölünmeleri için bir sayı bulunmamaktadır. 

 1'den 100'e Kadar Asal Sayılar Nelerdir? 

 Kendisinden ve bir sayısından başka hiç bir sayının kalansız bölemediği sayılar asal sayılar olarak bilinmektedir. En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayıların 2'den başlayarak sonsuza kadar devam ettiği söylenebilir. 1'den başlayarak 100'e kadar sayıldığında toplam olarak 25 tane asal sayı bulunur. 1'den 100' kadar olan asal sayılar; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 olarak sayılabilir. 

 Asal sayılar sonsuza kadar devam edebilirler. En küçük asal sayı 2 olarak bilinmektedir. Aynı zamanda çift olan tek asal sayı da 2 olarak ifade edilebilir. Asal sayıların kalansız bölünmeleri için bir sayısına veya kendilerine bölünmeleri gerekmektedir. Birden veya kendilerinden başka bölenleri bulunmadığını söylemek de mümkündür. 

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 1'den 100'e Kadar Asal Sayılar Nasıl Bulunur ve Kaç Tanedir? 

 Doğal sayılar 1'den başlamaktadır. 1 asal sayılar arasına girmemektedir. En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar 2'den başlamaktadır. 2 sayısı çift olan tek asal sayıdır. 2 haricindeki tüm asal sayılar tek sayıdan oluşmaktadır. Asal sayıların toplam sayısını söylemek mümkün değildir. Asal sayılar sonsuza kadar gitmekte olan sayılardır. Ancak 1 sayısından başlayarak 100 sayısına kadar giden sayıların içerisinde 25 tane asal sayı bulunmaktadır. Asal sayıları bulmak için ise sayıların kendisinden ve birden başka bölenlerinin bulunması gerekmektedir. 

 Asal sayıların bulunması için ve bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamak için sayının çarpanlarının bulunması gerekmektedir. Çarpanları ikiden fazla olan sayıların asal sayı olmaları mümkün değildir. Bir sayının asal sayı olabilmesi için en fazla iki çarpanının bulunması gerektiğini söylemek mümkündür.

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