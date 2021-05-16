1984 kitabını kim yazmıştır? 1984 kitabı özeti, konusu ve karakterleri

1984 kitabı İngilizce dili ile yazılmış bir kitaptır. 1984 kitabı toplam 328 sayfa yazılmıştır. Kitap bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türü ile yazılmıştır. Politik romanlardan biri olan 1984 kitabı ülkemizde de çok satılan kitaplardandır. Le Monde adlı yazarın yüzyılın 100 kitabında 1984 kitabı da yer almıştır.

1984 Kitabı Konusu ve Anafikri

2.dünya savaşından sonra dünya yeniden kurulmuş gibidir. 1984 yılını anlatan ve bu dönemde hangi olayların yaşandığı ve bu dönemde yaşanan ayaklanmaları anlatan bir konusu bulunmaktadır. Kitap Okyanusya adlı toplumun yaşadıkları olayları anlatmaktadır. 1984 kitabının ana fikri ise durum ve şartlar ne olursa olsun insanlar hangi rejimler ile yönetiliyor olursa olsun düşünceler baskılanamaz ve herkes istediği şeyi sorgular ve düşünür.

1984 Kitabını Kim Yazmıştır?

1984 kitabını George Orwell yazmıştır.

1984 Özet

Winston Smith Okyanusya'da yaşayan ve sisteme karşı sürekli karşıt görüşleri ile bilinen bir kişidir. Hükümet e Büyük Birader hakkında da sürekli olarak eleştirel düşüncelere sahiptir. Yaşadığı devlette devlet aleyhine bir görüş belirtmek şöyle bir dursun, devlet hakkında kötü düşünmek dahi yasaktır. Winston Smith daha çok ikinci sınıf insan olarak muamele gören insanlar arasında yaşamaktadır. Burada bir gün dolaşırken antikacı dükkanına uğrar. Antikacı dükkanından bir tane eskimiş fakat güzel sayfalara sahip olan defteri satın almaya karar verir. Almış olduğu bu defterin içine Büyük Birader hakkında olumsuz görüşlerini yazmaya karar vermiştir.

Winston Smith bir gün işte iken öğle molası esnasında eve gider. Hızlı bir şekilde eve geldikten sonra antikacıdan almış olduğu bu deftere aklında yer alan düşünceleri hızlı bir şekilde yazmaya başlamıştır. Winston Smith bu yazıları yazdıktan sonra en son ise defterin altına büyük birader kahrolsun yazmıştır. Bu yazıyı yazdıktan sonra kapısı çalar ve kapıyı açmadan önce yazmış olduğu bu defteri kimsenin ulaşamayacağı bir yere koyar ve saklar. Winston Smith'in kapısını çalan yan komşusudur. Komşusu evinde bir arıza olduğunu söyleyerek Winston Smith'den yardım ister. Winston Smith ise hızlı bir şekilde komşusunun arızasını giderir ve hemen geç kaldığını düşünerek işine geri döner.

Winston bu tarihten itibaren işini de sorgulamaya başlar. Sürekli olarak işini sorgular ve neden bu işte çalıştığına anlam vermeye çalışır. Bir gün çalıştığı iş yerinde bir etkinlik düzenlenir. Nefret Haftası adlı etkinliğe tüm çalışanların katılması zorunlu kılınmıştır. Winston bu etkinliğe katılmak istemez ardından zorlandığı için de işinden istifa eder. Winston'un bu istifası ülke genelinde bir tepki olarak gösterilmektedir. Genel kanı ise ülke düşmanlarına yönelik olan bir tepkiden söz etmektedirler. Sisteme şuana kadar tek başkaldırmış olan kişi ülkede Winston'dur. Julia Winston'a en yakın olan kişidir.

Winston Julia'ya karşı yoğun duygular beslemektedir. Fakat kendisi için bu duygularını ona karşı saklamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Yaşadığı ülke olan Okyanusya ülkesinde fikir belirtmenin yasak olduğu gibi duyguları belirtmek de aynı paralellikte yasaktır.

1984 Karakterleri

- Winston Smith

- Julia

- O Brien

- Büyük Birader

- Emmanuel Goldstein

- Parsons

- Syme