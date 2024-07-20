197 yıllık okula yeni nesil tanıtım

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1827 yılında kurulan yani 197 yaşında olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi üniversite tercih dönemi için çektiği tanıtım filmiyle, yeni nesle sesleniyor. Bir öğrencinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geçireceği 6 yıllık eğitim sürecini anlatan filmin, çekiminden kurgu aşamasına kadar tüm süreçleri üniversite bünyesinde hazırlandı. Filmin yürütücülüğünü üstlenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörlüğü Sorumlusu Dr. Hasan Yaman, sosyal medyanın da etkisiyle çok hızlı değişen görseller çağına girildiğine dikkat çekerek filmi şöyle anlattı:

6 YILI 2 DAKİKAYA SIĞDIRDIK

“90’lı yıllardan kalma çekim teknikleri var ve bunlar hala birçok tanıtım filminde kullanılıyor. Ancak hem zaman hem de nesil değişti. Artık uzun uzun anlatılan içerikler, kimsenin özellikle de bu yıl üniversite tercihi yapacak gençlerin ilgisini çekmiyor. Filmdeki temel amacımız hem öğrencilerin ilgisini çekmek hem de okula geldiklerinde nelerle karşılaşacaklarını göstermekti. Bunu kısa sürede ama etkili şekilde anlatmak istedik. Kullandığımız çekim tekniği de normalde Türkiye’de kullanılan bir yöntem değil. Özellikle daha önce hiçbir üniversitenin bu teknikle bir tanıtım filmi çekmediğini söyleyebilirim. Filmde bir öğrencinin fakülte kapısından içeri girdikten sonra 6 yıl boyunca geçireceği süreçler var. Öğrenci önce derslere, sonra laboratuvara ve ardından ameliyathaneye giriyor. Ayrıca üniversitenin sosyal alanlarını kullanıyor ve en nihayetinde mezun oluyor. Yani filmimizde 6 yıl süren tıp eğitimini 1 dakika 59 saniyeye sığdırdık.

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Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden 5 kişi bu tanıtım filminin her aşamasında görev aldı. Baştan sona tamamen üniversitenin imkanlarıyla çekilen bir film oldu. Dışarıdan hiçbir şekilde destek almadık. Çekimler 62 gün sürdü ve bunun için 36 farklı mekân kullanıldı. Filmde toplam 110 plan var ve sahneler Cerrahpaşa’nın hem tarihi yerleşkesinde hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde çekildi. Ayrıca 167 kişi de filmde figüranlık yaptı. Başrolde tüm alanları bize gösteren öğrencimiz, üniversitemizin radyo ve televizyon bölümünden bu yıl mezun olacak Ege Kılıç var. Sahnelerde görünen diğer kişilerse hem öğrenciler hem de kurumsal iletişim direktörlüğünde görev yapan arkadaşlarımız.

KAMERAYI OYUNCUNUN SIRTINA BAĞLADIK

Çekim tekniğinin diğerlerinden farklı olmasının nedeni kamera ve tripodu öğrencinin sırtına bağlamamızdı. Yani öğrencimiz arkasında kamerayla gezerek okulun tüm alanlarında vakit geçirdi. Böylece oyuncunun ense ve kafasını gördüğümüz birbiri ardına dizili sahneleri kurguladık. Her değişen sahne aslında öğrencinin okulda geçirdiği bir günü temsil ediyor. Bu noktada oyuncumuz her gün için kıyafet değiştirdi ve uzun süren çekimler boyunca kamerayı sırtında taşıdığı için bir hayli kas yaptı. Tanıtım filmi bir haftadır yayında ama tüm sosyal medya mecralarında çok olumlu yorumlar alıyoruz. Bu film, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sosyal medya hesaplarında yayınlanan tüm içeriklerden çok daha fazla ilgi gördü.”