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1960 sonrası hikaye özellikleri nelerdir ve yazarları kimlerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#1960 Sonrası Hikaye Özellikleri Nelerdir
1960 sonrası hikaye özellikleri nelerdir ve yazarları kimlerdir Örnekleri ile konu anlatımı

Türk Edebiyatında, 1860 - 1895 yılları Tanzimat Dönemi olarak adlandırılır. II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle başlayan Milli Edebiyat Dönemi, 1923 yılına kadar sürmüş, daha sonra 1960 yılına kadar devam edecek olan Cumhuriyet Dönemi başlamıştır. 1960 sonra hikaye özelliklerini örneklerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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1960 sonrası hikaye yazarlarının etkilendiği edebi akımlar şu şekilde sıralanabilir:

 1- Realizm 2- Sürrealizm 3- Natüralizm

 1960 Sonrası Hikaye Özellikleri Nelerdir?

 1- Genellikle, kuşak çatışması, varoluş ve yalnızlık gibi bireysel konular işlenmiştir.

 2- Öykülerde, iç seslere ve gözlemlere yer verilmiştir.

 3- Karakterlerin, olaylar karşısında yaşadığı duygu değişimleri bilinç akışı tekniğiyle okura aktarılmıştır.

 4- Bu dönemde toplumsal gerçekçi hikayeler kaleme alan yazarların sayısı da artmıştır. Bu tür hikayelerde işsizlik, fırsat eşitsizliği ve köyden kente göç gibi toplumsal meseleler derinlemesine analiz edilmiştir.

 5- 1960 sonrası muhteva bakımından yenilikçi öyküler yazılmıştır. Hikayelerde bireyin toplumdaki yeri sorgulanmış, kadın - erkek eşitsizliği ve yabancılaşma gibi konular ele alınmıştır.

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 6- Bu dönem kadın yazarların sayısı artmıştır. Başta Leyla Erbil, Sevim Burak ve Ayfer Tunç olmak üzere birçok kadın yazarın kaleme aldığı öyküler büyük ilgi görmüştür.

 7- Postmodernizm akımından etkilenen yazarların öykülerinde absürt olaylar farkı anlatım teknikleri ile anlatılmıştır.

 1960 Sonrası Hikaye Yazarları Kimlerdir?

 1- Bilge Karasu:

 Bilge Karasu'nun öykülerinde, zaman ve mekan belirsizdir. Sürrealist bir atmosferde geçen hikayelerin birçoğu bilinç akışı tekniğiyle yazılmıştır. Varoluşçuluk felsefesinden etkilenen yazar, öykülerinde toplum tarafından dışlanan kişilerin iç çatışmalarını anlatır.

 Eserleri: Gece, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kısmet Büfesi

 Örnek Metin:

 ''Kişileri hem var kılmalıyım hem de belirsizlik içinde bırakmalıyım. Öyle düşünüyorum ya, gerçekte ne demek bu? Öznenin ara ara belirsizleşmesi...''

 Bilge Karasu - Gece

 2- Leyla Erbil:

 60 sonrası Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Leyla Erbil, kadının toplumdaki ve aile yaşantısındaki yerini sorgulayan birçok öykü kaleme almıştır.

 Eserleri: Cüce, Tuhaf Bir Kadın, Eski Sevgili, Karanlığın Günü

 3- Sevim Burak:

 Eserlerinde bireysel konulara değinen Sevim Burak, öykü dışında tiyatro ve anlatı türünde de eserler yazmıştır.

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 Eserleri: Yanık Saraylar, Sahibinin Sesi

 Örnek Metin:

 ''Işıktan beyazlaşmış çiğ bir aydınlıkta bekliyorlardı. Geldiler. Sekiz on kişi kadardılar. Evin kapısının önünde put gibi duruyorlardı.''

 Sevim Burak / Yanık Saraylar

 4- Metin Kaçan:

 Daha çok Ağır Roman romanıyla bilinen Metin Kaçan, öykülerinde, genellikle sokak çocuklarını, evsizleri ve suç çetelerini anlattı.

 Eserleri: Fındık Sekiz, Adalara Vapur, Harman Kaplan

 5- Yusuf Atılgan:

 Aylak Adam ve Anayurt Oteli, dönemin en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Yazarın öyküleri ''Canistan'' adlı kitapta toplu olarak yayımlandı.

 6- Erdal Öz:

 Toplumsal gerçekçi hikaye yazarlarından biri olan Erdal Öz, Türkiye'de ilk kez ''2. tekil şahıs'' anlatım tekniğini kullanan yazardır.

 Örnek Metin:

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 ''Hem su içindesin hem de içindeki tüm suyu kurutmuşla gibi. Yine ağlamıyorsun. Ağlayamıyorsun çünkü.''

 Eserleri: Kanayan, Gülünün Solduğu Akşam, Sular Ne Güzelse, Odalarda

 7- Orhan Duru:

 Maviciler akımının temsilcilerinden biri olan Orhan Duru, sürrealizm akımından etkilenmiştir. Öykülerinde farklı anlatım tekniklerini kullanan yazar makale ve deneme türünde de eserler kaleme aldı.

 Eserleri. Dünya Batıyor Mu, Kısas-ı Enbiya, Denge Uzmanı, Bırakılmış Biri,

 Bir Büyülü Ortamda

 60 Sonrası Türk hikayeciliğinde öne çıkan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:

 Süreyya Evren, Sevgi Soysal, Gökçen Yılmaztürk, Demir Özlü, Alev Aksoy Croutier, Şule Gürbüz, Gaye Boralıoğlu, Şebnem İşigüzel, İhsan Oktay Anar

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