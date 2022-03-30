1960 sonrası hikaye özellikleri nelerdir ve yazarları kimlerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

1960 sonrası hikaye yazarlarının etkilendiği edebi akımlar şu şekilde sıralanabilir:
1- Realizm 2- Sürrealizm 3- Natüralizm
1960 Sonrası Hikaye Özellikleri Nelerdir?
1- Genellikle, kuşak çatışması, varoluş ve yalnızlık gibi bireysel konular işlenmiştir.
2- Öykülerde, iç seslere ve gözlemlere yer verilmiştir.
3- Karakterlerin, olaylar karşısında yaşadığı duygu değişimleri bilinç akışı tekniğiyle okura aktarılmıştır.
4- Bu dönemde toplumsal gerçekçi hikayeler kaleme alan yazarların sayısı da artmıştır. Bu tür hikayelerde işsizlik, fırsat eşitsizliği ve köyden kente göç gibi toplumsal meseleler derinlemesine analiz edilmiştir.
5- 1960 sonrası muhteva bakımından yenilikçi öyküler yazılmıştır. Hikayelerde bireyin toplumdaki yeri sorgulanmış, kadın - erkek eşitsizliği ve yabancılaşma gibi konular ele alınmıştır.
6- Bu dönem kadın yazarların sayısı artmıştır. Başta Leyla Erbil, Sevim Burak ve Ayfer Tunç olmak üzere birçok kadın yazarın kaleme aldığı öyküler büyük ilgi görmüştür.
7- Postmodernizm akımından etkilenen yazarların öykülerinde absürt olaylar farkı anlatım teknikleri ile anlatılmıştır.
1960 Sonrası Hikaye Yazarları Kimlerdir?
1- Bilge Karasu:
Bilge Karasu'nun öykülerinde, zaman ve mekan belirsizdir. Sürrealist bir atmosferde geçen hikayelerin birçoğu bilinç akışı tekniğiyle yazılmıştır. Varoluşçuluk felsefesinden etkilenen yazar, öykülerinde toplum tarafından dışlanan kişilerin iç çatışmalarını anlatır.
Eserleri: Gece, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kısmet Büfesi
Örnek Metin:
''Kişileri hem var kılmalıyım hem de belirsizlik içinde bırakmalıyım. Öyle düşünüyorum ya, gerçekte ne demek bu? Öznenin ara ara belirsizleşmesi...''
Bilge Karasu - Gece
2- Leyla Erbil:
60 sonrası Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Leyla Erbil, kadının toplumdaki ve aile yaşantısındaki yerini sorgulayan birçok öykü kaleme almıştır.
Eserleri: Cüce, Tuhaf Bir Kadın, Eski Sevgili, Karanlığın Günü
3- Sevim Burak:
Eserlerinde bireysel konulara değinen Sevim Burak, öykü dışında tiyatro ve anlatı türünde de eserler yazmıştır.
Eserleri: Yanık Saraylar, Sahibinin Sesi
Örnek Metin:
''Işıktan beyazlaşmış çiğ bir aydınlıkta bekliyorlardı. Geldiler. Sekiz on kişi kadardılar. Evin kapısının önünde put gibi duruyorlardı.''
Sevim Burak / Yanık Saraylar
4- Metin Kaçan:
Daha çok Ağır Roman romanıyla bilinen Metin Kaçan, öykülerinde, genellikle sokak çocuklarını, evsizleri ve suç çetelerini anlattı.
Eserleri: Fındık Sekiz, Adalara Vapur, Harman Kaplan
5- Yusuf Atılgan:
Aylak Adam ve Anayurt Oteli, dönemin en çok okunan kitapları arasında yer aldı. Yazarın öyküleri ''Canistan'' adlı kitapta toplu olarak yayımlandı.
6- Erdal Öz:
Toplumsal gerçekçi hikaye yazarlarından biri olan Erdal Öz, Türkiye'de ilk kez ''2. tekil şahıs'' anlatım tekniğini kullanan yazardır.
Örnek Metin:
''Hem su içindesin hem de içindeki tüm suyu kurutmuşla gibi. Yine ağlamıyorsun. Ağlayamıyorsun çünkü.''
Eserleri: Kanayan, Gülünün Solduğu Akşam, Sular Ne Güzelse, Odalarda
7- Orhan Duru:
Maviciler akımının temsilcilerinden biri olan Orhan Duru, sürrealizm akımından etkilenmiştir. Öykülerinde farklı anlatım tekniklerini kullanan yazar makale ve deneme türünde de eserler kaleme aldı.
Eserleri. Dünya Batıyor Mu, Kısas-ı Enbiya, Denge Uzmanı, Bırakılmış Biri,
Bir Büyülü Ortamda
60 Sonrası Türk hikayeciliğinde öne çıkan diğer isimler şu şekilde sıralanabilir:
Süreyya Evren, Sevgi Soysal, Gökçen Yılmaztürk, Demir Özlü, Alev Aksoy Croutier, Şule Gürbüz, Gaye Boralıoğlu, Şebnem İşigüzel, İhsan Oktay Anar