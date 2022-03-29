1940 ve 1960 arası hikaye özellikleri ve konuları nelerdir?

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1940 - 1960 Cumhuriyet döneminin en çok okunan hikaye yazarları şunlardır:

1- Sabahattin Ali 2- Sait Faik Abasıyanık 3- Aka Gündüz 4- Yaşar Kemal

5- Fakir Baykurt 6- Kemal Tahir 7- Peyami Safa

1940 ve 1960 Arası Hikaye Özellikleri?

1- Bu yıllarda da, cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan dilde sadeleşme hareketine bağlı kalınmıştır. Birçok yazar, hikayelerini herkesin anlayabileceği sade bir dille kaleme almıştır.

2- Gözleme dayalı öyküler realisti bir üslupla kaleme alınmıştır.

3- Bu dönemde, realizm dışında natüralizm akımının özelliklerini yansıtan hikayeler de yazılmaya başlanmıştır.

4- Cumhuriyet döneminde yazılan öykülerde, prototip olarak adlandırılan karakterler ve bu karakterlerin arasındaki çatışmalara yer verilmiştir.

Örneğin ağa- halk, idealist öğretmen ve köylüler, zengin - fakir çatışması.

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5- Hikayelerde karakterler çok yönlü bir şekilde ele alınmış, olaylar ise derinlemesine işlenmiştir.

6- Cumhuriyet dönemi edebiyatı köy ve şehir edebiyatı olarak ikiye ayrılır. Fakir Baykurt ve Mahmut Makal gibi öykücüler, köylülerin günlük hayatlarında yaşadığı sıkıntıları gerçekçi bir dil ile anlatmıştır. Sait Faik Abasıyanık ve Samim Kocagöz gibi isimler ise okurlarına kent yaşamından kesitler sunmuştur.

7- Hikayelerde, toplumsal içerikli konuların yanı sıra, yalnızlık, memleket özlemi ve aşk acısı gibi bireysel konulara da yer verilmiştir.

8- Bu dönemde birçok yazar takma isimle polisiye romanlar yazmıştır. Örneğin Cingöz Recai serisini kaleme alan Peyami Safa, Server Bedi takma adını kullanmıştır. Kemal Tahir ise, Cemalettin Mahir adını kullanarak ondan fazla polisiye roman yazmıştır.

9- Birçok hikayede tek partili dönemden çok partili geçişe döneme geçişin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

10- Karakterlerin duygu ve düşüncelerinden çok izlenimlerine ağırlık verilmiştir.

11- Toplumcu yazarların hikayelerinde genel olarak iyimser bir hava hakimdir. Varoluşçuluk akımının etkisinde kalan bireyci yazarların kaleme aldığı öyküleri ise karamsardır.

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1940 - 1960 Hikaye Konuları Nelerdir?

1940 - 1960 yılları arasında kaleme alınan öykülerde ele alınan konuları 10 ana başlıkta toplamak mümkündür.

1- Fırsat eşitsizliği

2- Köylerdeki ağalık sistemi ve buna isyan eden halk

3- Yoksulluk

4- Cehalet ile mücadele

5- Köyden kente göç

6- Yalnızlık

7- İşsizlik

8- Muhafazakar - Yenilikçi Çatışması

9- Mevsimlik işçiler ve yaşadıkları zorluklar

10- II. Dünya Savaşı ve dünyaya yansımaları

1940 - 1960 Arası Hikaye Yazarları ve Kitapları

1- Sait Faik Abasıyanık - Alemdağ'da Var Bir Yılan

2- Yaşar Kemal - Sarı Sıcak

3- Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları

4- Ferit Edgü - Do Sesi

5- Mahmut Makal - Kuru Sevda

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6- Fakir Baykurt - Efkar Tepesi

7- Talip Apaydın - Toz Duman İçinde

8- Sadri Ertem - Kaybolan Adam

9- Samim Kocagöz - Yılan Hikayesi

10- İlhan Tarus - Hükümet Meydanı

11- Mahmut Şevket Esendal - Güllüce Bağları Yolunda

12- Reşat Ekrem Koçu - Hatice Sultan ile Ressam Melling

13- Cahit Uçuk - Rengarenk Hayaller

14- İsmail Hakkı Baltacıoğlu - Dolap Beygiri