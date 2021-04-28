19 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 19 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Dünya üzerinde bulunan her ülkenin kendine ait olan bir plaka sıralamasının varlığı söz konusudur. Ülkemizde bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiş durumdadır. Bu bakımdan araç plakalarının üzerinde yazan kodlar ait oldukları illeri simgelemektedir. Bu plaka kodlarından birisi de 19 numaralı plaka kodu olmaktadır.

19 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Plaka kodlarının varlığı özellikle de taşıtların güvenliğinin sağlanması bakımından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu plaka kodları aynı zamanda aracın hangi il trafiğine kayıtlı olduğunu da belirleyen bir unsuru oluşturmaktadır. Bu kapsamda 19 plaka kodunu taşıyan plaka kodunun özellikle hangi şehre ait olduğu araç sürücüleri tarafından çok fazla merak uyandıran konular arasında bulunmaktadır.

19 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait sorusunun yanıtı ise Çorum ili olmaktadır. 19 plaka koduna ait bir araç gördüğünüzde o aracın Çorum iline kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çorum ili sınırları içerisinde yaşayan araç sahiplerinin büyük çoğunluğunda 19 plaka kodunun varlığı söz konusudur. Bundan dolayı Çorum iline yolunuz düştüğünüzde trafikte göreceğiniz araçların tamamına yakınında 19 plaka kodunu görmeniz söz konusudur.