Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
19 Mayıs'ta doğmak
Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya ilk adımını atmış ve Samsun'da başlayan zorlu yolculuk 23 Nisan 1920'de Birinci Meclis'in kuruluşu, 29 Ekim 1923'de de cumhuriyetin ilanıyla son bulmuştu. Atatürk sonraları, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul edecekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda doğum günü 19 Mayıs olanlar, 19 Mayıs'ta doğmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattılar.
İşte o video:
#19Mayıs’ta Doğmak Nasıl Bir Duygu?— MEB (@tcmeb) May 19, 2020
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda doğanlardan dinliyoruz.
🎥🎤 pic.twitter.com/ufk3xxWBZM
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle