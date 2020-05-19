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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.05.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

19 Mayıs'ta doğmak

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19 Mayıs'ta doğmak
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Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya ilk adımını atmış ve Samsun'da başlayan zorlu yolculuk 23 Nisan 1920'de Birinci Meclis'in kuruluşu, 29 Ekim 1923'de de cumhuriyetin ilanıyla son bulmuştu. Atatürk sonraları, 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul edecekti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda doğum günü 19 Mayıs olanlar, 19 Mayıs'ta doğmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattılar.

İşte o video:

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