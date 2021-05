19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

19 MAYIS BİSİKLET TURU AYASOFYA’DAN BAŞLADI

102 bisiklet sporcusunun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şehir turu Ayasofya’dan törenle başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs’ın 102. yılına özel 102 sporcunun katıldığı etkinliğin startını verdi. Tören öncesi Vali Yerlikaya sporcularla sohbet etti. Daha sonra 13 yaşındaki basketbolcu Eçrin Mart bir top sektirme gösterisi yaptı. Vali Yerlikaya, Ayasofya’dan başlayan ve Dolmabahçe Sarayı’nda bitecek olana 21 kilometrelik bisiklet turunun startını verdi. Törende bir top sektirme gösterisi yapan Galatasaray U13 takımında basketbol oyuncusu 13 yaşındaki Eçrin Mart, "Hem babam basketçi, hem de benim içimde olan bir tutku var. O yüzden basketbola adadım kendimi. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. Mehmet Büyüksoy, "Atamızı böyle her fırsatta anmak isterim ve onun bayramlarını. Onu unutmamak ve unutturmamak adına yapılan her şeyde varım" diye konuştu. Parkurun en küçüklerinden 10 yaşındaki Aslı Güneş, "Buraya 19 Mayıs’a geldiğim için mutluyum, hem burada bisiklet için spor da yapmış oluyoruz" dedi.

GÖKYÜZÜNE 102 TÜRK BAYRAKLI BALON

Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102’inci yıldönümü nedeniyle gökyüzüne 102 Türk bayraklı balon bıraktı. Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ellerindeki Türk bayrakları ve al bayraklı balonlarla bahçede toplandı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uygun şekilde sıralanan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı eşliğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Gençlik Marşı’nı da seslendiren öğrenciler, daha sonra ellerindeki Türk bayraklı 102 balonu gökyüzüne bıraktı.



MUŞ’TA 19.05.1919 KOREOGRAFİSİ

Muş’ta Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu’nda oda ışıklarıyla “19.05.1919” koreografisi oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık inancıyla başlattığı Milli Mücadele ruhunun yaşandığı günü coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her ne kadar bazı faaliyetleri yapamasak da burada görüldüğü gibi herhangi bir risk teşkil etmeyen ve aynı zamanda binayı görsel olarak kullanarak oluşturduğumuz koreografiyle bir mesaj vermek istedik. 19 Mayıs 1919 günü bağımsızlığımızdaki kararlılığımız ve bu kararlılığın bütün dünyaya mesaj olması gerektiğini bildirdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bütün gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

İŞARET DİLİYLE 19 MAYIS KUTLAMASI

Amasya’da Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Özlem Saraç, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı´nı işaret diliyle okudu. Amasya Belediyesi Bandosu eşliğinde Yavuz Selim Meydanı´nda İstiklal Marşı´nı okuyan Saraç, ardından Amasya Şehzade Gezi Yolu´nda, Türk milletinin değerine vurgu yapan Atatürk´ün sesiyle “Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, ne mutlu Türküm diyene” sözlerini de işaret diliyle söyledi. Lise öğrencisi Saraç yaptığı etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Türk gençliği olarak Atatürk´ün devrimlerinin ve fikirlerinin izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık amaçlı bir çekim yaptık. Umarım güzel olmuştur. Tüm Türkiye´nin, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nı kutluyorum. Bu zor günlerin hemen bitmesini diliyorum.” Saraç konuşmasının ardından işaret diliyle, ‘19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Türkiye´ dedi.

102 GENÇTEN TARİHİ KALEDE DEV TÜRK BAYRAĞI

Nevşehir’de, kutlamaları kapsamında, gençlerin taşıdığı dev bayrak tarihi Nevşehir Kalesi’nde dalgalandırıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü’nde, dev Türk bayrağı Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102’nci yılı dolayısıyla 102 genç tarafından Damat İbrahim Meydanı’ndaki belediye binasından Nevşehir Kalesi’ne kadar ellerde taşındı.





LİSELİLERDEN “BAHÇE DUVARINI AŞTIM” TÜRKÜSÜ

İstanbul’un Maltepe ilçesinden liseli gençler ve öğretmenleri, Neşet Ertaş´ın ‘Bahçe Duvarından Aştım’ türküsünü seslendirdi. Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında “Gençlerle Söylüyoruz” isimli bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Maltepe Halit Armay Anadolu lisesi ve Atilla Uras Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 14 kişilik grup, seslendirdikleri türküyü, klip yaptı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ '19 MAYIS GENÇLİK MARŞI'NA KLİP ÇEKTİ

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 102’nci yıl dönümü için klip hazırladı. 19 Mayıs Gençlik Marşı’nı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ayşen Gürsoy yazdı. “Umudun Bittiği Yerde Mücadele Başlar” Projesi kapsamında 19 Mayıs Gençlik Marşı’nı yazdığını anlatan Gürsoy, “Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Samsun’a gelen gençler, 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi’nin ruhu yaşadılar. Daha sonra 19 Mayıs Gençlik Marşı’na klip çekme kararı aldık ve çekimlerin büyük çoğunluğunu Bandırma Vapuru’nda yaptık. Sonrasında stüdyoda marşı birlikte seslendirdik” dedi.

19 Mayıs Gençlik Marşı’nın sözleri ise şöyle: “Kağıttan uçaklar gencin hayali, parlayan gözleri, gülen yüzleri, öncüdür gençliğe eğitmenleri, seviyorsak çünkü bir sebebi var. Dünyası gençliğin hayaline denk, liderlik vasfı ufkumuzda tek, gençlerin coşkusu içimizde renk, seviyorsak çünkü bir sebebi var. Her dakika her an kalbimizdesin, rengidir gözlerin tüm denizlerin, umududur Atatürk tüm gençlerin, seviyorsak çünkü bir sebebi var.”

ATATÜRK'Ü TEMSİL EDEN BAYRAK SAMSUN'DA KARAYA ÇIKARILDI

19 Mayıs kutlamaları, sabah 09.00’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Zülkif Dağlı, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Deniz ve kara askerleri, Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru’na götürüldü. Vali Dağlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile büyük Türk milletinin şaha kalkışının 102’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun’dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır” dedi.





ÖĞRENCİLERDEN 19 MAYIS KLİBİ

İstanbul Üniversitesi Itrî Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrenci Korosu, Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan Bülbülüm Altın Kafeste’yi seslendirerek 19 Mayıs’ı kutladı. Her bir öğrenci bulunduğu ortamda enstrümanını eline alarak kamera karşısına geçti ve türkü söyledi. Kayıt altına alınan görüntülerle hazırlanan klip, İstanbul Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

SİVAS’TA BİSİKLET VE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS TURU

Sivas’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi. Tura klasik otomobiller ve kentteki atlı spor kulüpleri de katıldı. Kutlamalar kapsamında, ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra "Geleceğe pedal çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Millet Bahçesi önünden başlayan bisiklet turu İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Bisiklet turunda ayrıca klasik otomobiller ve kentteki atlı spor kulüpleri de eşlik etti. Kutlamaya Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdoğan Tunç, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Bisiklet korteji, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU

Ordu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gösteriler yapıldığı esnada alana giren sokak köpeği ilgi odağı oldu.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordunun Altınordu ilçesinde Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra diğer protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programıyla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptıktan sonra günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, gösteriler düzenlendi. Tekvando gösterilerinin sahnelendiği alana giren sokak köpeği ilgi odağı oldu. Toplu fotoğraf çekileceği sırada fotoğraf karesine de giren sokak köpeği insanları gülümsetti.

DALGIÇLARDAN 19 MAYIS KORTEJİ

Antalya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı. Valilikçe gerçekleştirilen organizasyonda Kaleiçi Yat Limanı’ndan deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet-siki ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri’ne geldi. Bu sırada falezlere dağcılar tarafından dev Türk bayrakları asıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun üyeleri de deniz yüzeyinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. Etkinliği ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyenler de alkışlarla destek verdi.