19 Mayıs Oryantiring parkuru Dede Korkut'tan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde ‘19 Mayıs Lise Öğrencileri Arası e-Kitapta Oryantiring Müsabakası’ gerçekleştirecek. Yarışmaya, lise öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler öncelikle, akıllı cihazlarından MEB Öğretmen Kitaplığı uygulaması üzerinden Dede Korkut Hikayeleri’ni indirecek ve okumaya başlayacak. Kitabı okumaya başlayan her lise öğrencisi, müsabakaya katılmış sayılacak. Oryantiring yarışmasında doğada gerçekleştirildiğinde olduğu gibi parkurlar ve rotalar olacak. Bu çerçevede, 19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekrana gelecek ‘19 Mayıs Özel Yayını’nda müsabakanın parkurları ve rotaları açıklanacak.

ÖDÜL; DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR, FOTOĞRAF MAKİNESİ, E-KİTAP OKUYUCU

Öğrenciler, kitaba ilişkin açıklanan parkurlar ve rotalar doğrultusunda verilen hedeflere ulaşarak müsabakayı tamamlayacak ve cevaplarını 24 Mayıs saat 23.59'a kadar ‘ogm.sosetk@meb.gov.tr’ adresine mail aracılığıyla iletecek. Kazananlara, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ile e-Kitap okuyucu verilecek. Yarışmaya katılmak için resmi ya da özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olmak yeterli olacak, başvuru ya da kayıt gerekmeyecek. Öğrenciler, yarışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiye, ‘ogm.meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabilecek.

‘SALGIN SÜRECİNDE EVDE KALARAK EĞLENMEK VE ÖĞRENMEK MÜMKÜN’

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, salgın nedeniyle evlerinde olan öğrencilerin verimli vakit geçirmesini sağlamak için bir süredir çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. 19 Mayıs e-Kitapta Oryantiring Müsabakası'nın da bunlardan biri olduğunu söyleyen Mete, şöyle konuştu:

"Müsabakayı düzenlerken hedefimiz ülkemizin en uzak noktasındaki öğrencimize de erişmek ve onları da imkânları ne olursa olsun bu etkinliğe dahil etmekti. Bu nedenle; öğrencilerimize hiçbir masraf çıkarmadan, onları herhangi bir kayıtla, başvuruyla uğraştırmadan bir müsabakaya nasıl dahil ederiz sorusunun cevabını aradık ve MEB Öğretmen Kitaplığı uygulamasından seçeceğimiz bir kitapla bu amacımıza ulaşabileceğimize karar verdik. 19 Mayıs'ta EBA TV Lise'de ekranlara gelecek bayram özel yayınında öğrenciler müsabakayla ilgili açıklamayı duydukları anda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından sorulara erişerek cevaplamaya başlayacak. Salgın sürecinde evde kalarak ve alınan önlemlere uyarak da eğlenmek ve öğrenmek mümkün. Öğrencilerimiz bu müsabakayla kitap okumaya bambaşka bir pencereden bakacak."