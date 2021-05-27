19 Mayıs Nedir? Neden Kutlanır? 19 Mayıs Günü Ne Oldu?

19 Mayıs yılın en önemli günlerinden bir tanesidir. Her yıl devlet yetkilileri tarafından yapılan tören ile birlikte 19 Mayıs günü kutlanır. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı olarak da bilinmektedir.

19 Mayıs Nedir?

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan milli bayramlardan bir tanesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı olarak bilinen bir milli bayramdır. Resmi bayramlardan bir tanesidir. Her yıl devlet tarafından yapılan tören ile birlikte 19 Mayıs günü kutlanır. Bu gün kurtuluş savaşının başladığı gün olarak da bilinmektedir.

Neden Kutlanır?

Atatürk'ün sembolik bir doğum günü olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a çıkmasından dolayı kutlanan bir gündür. İlk defa 19 Mayıs tarihte 1926 yılında Samsun'da kutlanmıştır. Samsun'da kutlandıktan sonra ulusal bir gün ilan edilerek milli bayram haline gelmiştir. İlk kez ise 1935 yılında resmiyet kazanmıştır.

19 Mayıs Günü Ne Oldu?

19 Mayıs gününde Atatürk yurdu düşman işgalinden kurtarmak için Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarma yaptı. Bu noktadan itibaren halkı milli mücadeleye destek verme çağrısında bulundu. Bu şekilde kurtuluş savaşı başlayarak 19 Mayıs günü bir milli bayram haline gelmiş oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs günü Atatürk'ün sembolik olarak da bir doğum günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı Atatürk'ü anma ibaresi de eklenmiştir.