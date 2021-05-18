19 Mayıs coşkusu bu yıl çevrim içi yaşanacak

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919‘da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günü Türk gençliğine armağan etti. İlk defa 1926 yılında Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanan gençlik bayramının adı, 1980 sonrası Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi. Bu yıl da salgın şartlarında kutlanacak olan 19 Mayıs programı şöyle:

BAKAN SELÇUK GENÇLERLE BULUŞACAK

TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanalında saat 09.00 itibarıyla yayınlanacak olan "Doğan Güneşin İzinde" programında lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Milli Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da online katılımı ile 81 ilden öğrenciler Bakan Selçuk'a merak ettiklerini sorma imkanı bulacak.

TRT EBA KANALLARINDA BAYRAM COŞKUSU

TRT EBA Anaokulu'nda ekrana gelen "Takvim" programı, 19 Mayıs kapsamında spor yapmanın, sağlıklı yaşam ve beslenmenin beden, ruh ve zihin sağlığına olan katkılarını oyun temelli etkinliklerle ele alacak. Yeni yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bölümünde Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele dönemiyle ilgili soruları yanıtlayacak.

İSTANBUL’DA ÇEVRİM İÇİ KUTLAMA

19 Mayıs kutlamaları İstanbul’da çevrim içi programlarla devam edecek. İl Millî Eğitim Müdürlüğü online düzenlenecek etkinlikte birçok önemli ismi gençlerle buluşturacak. "Gençlerle Baş Başa Gençlik Şöleni" çerçevesinde Prof. Dr. Nevzat Tarhan bilinçli genç olmak hakkında konuşacak.

Yazar Aziz Erdoğan ise Mehmet Akif ve gençlik çerçevesindeki sunumu ile Edebiyat Akademisinin konuğu olacak. Dr. Türker Toker "Geleceğimiz Gençlerimiz" konusunu anlatacak. Ayrıca down sendromlu gençlerle öz savunuculuk konuşulacak. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen "Gençlik ve Spor" üzerine bir sunum yapacak.

GENÇLİK KONSRERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "19 Mayıs Gençlik Konseri" sevilen isimleri bir araya getirecek. Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç ve Eser Yenerler'in katılımı ile gerçekleşecek konser, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik'te ekranlara gelecek.