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19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı

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#Resmi Gazete#19 Fakülte Yüksekokul Ve Enstitü Kapatıldı#Yeni Fakülte Yüksekokul Ve Enstitü Kuruldu
19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 11:48

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre; 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı. 2 fakültenin ismi değiştirilirken 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı.

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Resmi Gazete'de 28 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre; 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı. 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu. Ayrıca 2 fakültenin ismi değiştirildi. Karara göre; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile  Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü ile  Sosyal Bilimler Enstitüsü, MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

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ANKARA’YA YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ
Diğer yandan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm Fakültesi, Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

İSİMLERİ DEĞİŞTİ
Ayrıca, Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adı Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin adı ise Veteriner Fakültesi olarak değiştirildi.

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#Resmi Gazete#19 Fakülte Yüksekokul Ve Enstitü Kapatıldı#Yeni Fakülte Yüksekokul Ve Enstitü Kuruldu

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