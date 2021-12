18'in katları nelerdir? On sekizin katları nasıl hesaplanır?

Haberin Devamı

Her sayının katları belirli bir düzene bağlı olarak artış göstermektedir. Buna bağlı olarak ise sayıların katlarını hesaplamak mümkün olmaktadır. 18 sayısının katlarını hesaplamak için ise uygulanan yöntemlerin bulunduğu bilinmektedir.

18'in Katları Nelerdir?

18 sayısının katlarını bilmek yapılacak olan işlemlerde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 18 sayısının katlarını bulmak için her seferinde sayının üzerine 18 eklemek gerekmektedir. 18 sayısının katları; ‘18, 36, 54, 72, 90 ve 128’ olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda 18 sayısının katları sonsuza kadar devam edebilmektedir.

On Sekizin Katları Nasıl Hesaplanır?

On sekiz sayısının katlarını hesaplamak için her seferinde sayının 18 ile toplanması gerekmektedir. On sekiz sayısının katlarına her 18 eklendiğinde bu sayının katlarına ulaşmak mümkün olmaktadır.