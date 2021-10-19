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188 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 188 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#188 Numarası#Telefon#Numara
188 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 188 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Ülkemizde devletin sunmuş olduğu hizmetlerin telefon numaralı birbirinden farklıdır. Alo 188 hattı da devletin vatandaşlarına sunmuş olduğu hizmetlerden birinin numarasıdır. 118 neyin numarasıdır? 188 hangi durumlarda aranır? 188 ne hizmeti vermektedir? 188 hangi saatler de hizmet vermektedir? 188 aramak ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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188 hattı tüm Türkiye de cenaze işlemleri ve ambulans hizmeti için aranmaktadır.

 188 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 Alo 188 hattı ambulans ve cenaze işlemleri için aranmaktadır. Cenaze işlemlerinin başlaması için 188 hattı aranır. Evden hastaneye gitmekte zorlanan insanlar içinde 188 hattı ambulans hizmeti de sağlamaktadır.

 188 Hattı Ne İşe Yarar?

 Cenaze olması durumunda aranan 188 hattı cenaze işlemleri ile ilgili her konuda hizmet vermektedir. 188 hattını arayarak cenazenin alınma işlemlerini gerçekleştirilir. Alınan cenazenin yıkanma, kefenlenmesi ve defnedilmesine kadar bütün işlemler için 188 hattından yardım alınabilmektedir. 188 hattı üzerinden ambulans servisi de verilmektedir. Hastaların veya ihtiyaç sahibi insanların hastaneye ulaştırılması için 188 hattı ambulansta sağlamaktadır.

 188 Hattı Arama Saatleri Nedir?

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 Alo 188 cenaze hattı haftanın her günü hizmet vermektedir. Cenaze işlemleri 24 saat hizmet vermektedir. 188 hattına resmi ve dini bayramlarda da ulaşılabilmektedir.

 188 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

 Alo 188 hattı devlet kurumunu oluşturduğu için aranmasında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Türkiye’nin her bölgesinden 188 hattını aramak ücretsizdir.

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