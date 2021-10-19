185 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 185 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Pek çok birey çoğu durumda 185 numarasını arayıp destek alabilmektedir ve aynı zamanda da sorunlarına çözüm bulabilmektedir. Alo 185 hattı, günümüzde büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu sebepten dolayı da çok sayıda insan hizmet alabilmektedir.

185 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

İSKİ Alo 185 hizmet servisi yedi gün yirmi dört saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermekte olan bir hattır. Bütün telefonlar üzerinden 185'in tuşlanması ile İSKİ Alo 185 hizmet servisine ulaşabilmek mümkündür. Su arıza ve fatura bilgileri için 185 numarası aranmaktadır.

185 Hattı Ne İşe Yarar?

185 hattı su arızalarının olması durumunda aranarak destek alınabilen bir numarayı ifade etmektedir. Bununla birlikte içme suyunun temin edilmesini sağlamak, atık suların toplanmasını sağlamak, uzaklaştırmak ve arıtmak, su havzalarının korunmasını sağlamak, dereleri ıslah etmek gibi işlere yaramaktadır.

185 Hattı Arama Saatleri Nedir?

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185 hattı yedi yirmi dört kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.

185 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

Türk Telekom özel servislerde 11 Şubat 2020 tarihi itibarıyla ücretsiz olmaktadır.