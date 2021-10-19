183 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 183 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Özellikle acil olan bazı durumlarda belli başlı numara standart olarak aranır. Bu doğrultuda 183 numarasının ne işe yaradığı ve hangi durumlarda aranması gerektiği internet üzerinden araştırılıyor.

183 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

Alo 183 kadın, çocuk ve sosyal hizmetler danışma hattıdır. Özellikle şiddet ve istismara uğrayan kişilerin, yönlendirilmesi gereken ilk ve en önemli yer olarak öne çıkar. Bu konuda aranması gereken ilk numara olarak bilinmektedir.

183 Hattı Ne İşe Yarar?

Özellikle kadın ve çocuklar açısından şiddet ve istismara uğrayanların yardım alacağı hat olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı ciddi anlamda baskıya uğrayan kadın ve çocukların araması gerektiği numaradır.

183 Hattı Arama Saatleri Nedir?

183 hattı arama saatleri 7/24’tür. Yani herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda 7/24 saat ne zaman istenirse aranabilir. Zira şiddet ve istismara uğrayan kişilerin ne zaman bunu yaşayacağı belli olmayacağı için, bu numara üzerinden her daim destek almak mümkün.

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183 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

183 hattını aramak tamamen ücretsizdir ve ne zaman istenirse, yardıma ihtiyaç duyulduğunda aranabilir.