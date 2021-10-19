181 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 181 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Doğrudan vatandaşa verilen hizmet kapsamında 181 sabit bir numaradır. Özellikle taşınmazlar ile ilgili sorular ya da yapılacak işler olduğunda öne çıkan bir numaradır.

181 Neyin Numarası, Hangi Durumlarda Aranır?

Alo 181 Tapu ve Kadastro Mevzuatı konusunda vatandaşa hizmet veren bir numaradır. Sabit olarak müşteri temsilcileri üzerinden bu konuda gerekli olan pek çok farklı bilgiye ulaşım sağlamak mümkündür.

181 Hattı Ne İşe Yarar?

Tapu ve Kadastro üzerinden mevzuatla ilgili birçok farklı bilgi 181 hattı üzerinden değerlendirilir. Aynı zamanda bu konuda gerekli olan sorular sorulabilir ya da ihbar ve şikayet yapılabilir. Ayrıca tapuda online randevu işlemleri bu numara üzerinden gerçekleşmekte ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

181 Hattı Arama Saatleri Nedir?

181 hattını günün 24 saati boyunca aramak mümkün. Devlet kapsamında verilen bu hizmet 7/24 müşteri temsilcilerine güvenli şekilde bağlantı imkanı veriyor. Böylece Tapu ve Kadastro konusunda mevzuat ya da birçok farklı randevu işlemi için hizmet almak mümkün.

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181 Hattını Aramak Ücretli mi ya da Ücretsiz midir?

181 hattını aramak tamamen ücretsizdir. Yani herhangi bir ücret ödemeden güvenli bir şekilde 181 hattı aranabilir ve gerekli işlemler yapılabilir.