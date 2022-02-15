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180'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 180 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

180nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 180 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

180 sayısı bölenlerinin ve çarpanlarının ne olduğu en fazla merak edilen sayılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda önemli bir konu başlığı oluşturmaktadır. 180'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 180 sayısının asal çarpanları ve bölenleri konulu soruların yanıtlarını detayları ile derledik.

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 180'nin çarpanları ve bölenleri konusunda bir bilgiye ulaşmak isteyen öğrenciler genel olarak internetten yararlanmaya yönelmekte ve arama motoruna konuyla alakalı sorular yazarak aratma işlemi gerçekleştirmektedirler. Bu nedenden dolayı 180 sayısının çarpanları ve bölenleri konusunda verilecek bilgiler önem barındırmaktadır. 

 180'nin Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 180'in 18 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar aynı zamanda 180'in bölenleri olmaktadır. Bu doğrultuda 180'in çarpanları şu sayılardır: 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 9

 10

 12

 15

 18

 20

 30

 36

 45

 60

 90

 180 

 180'in çarpanlarını (bölenlerini) bulmak için 1'den 180 sayısının köküne kadar olan tam sayıların 180 sayısını tam bölüp bölmediği dikkate alınır. 180 sayısını tam bölen bir sayı bulunduğunda ise bulunmuş olunan sonuç çarpan listesine eklenir. 

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 180 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 Bir sayının çarpanları ya da bölenleri bulunmak isteniyorsa öncelikle o sayıyı asal çarpanlarına ayırmak gerekir. 

 180 sayısını asal çarpanlarına ayırma aşağıdaki gibi yapılır:

 180 I 2

 90 I 2

 45 I 3

 15 I 3

 5 I 5

 1 şeklinde bir sonuca ulaşılır. 

 180 = 2²x3²x5 şeklinde de yazılabilir. 

 Asal sayı demek, sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılara denilir. Başka bir deyişle sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilmekte olan 1'den büyük pozitif tam sayılardır. 

 180 sayısının asal bölenleri; 2, 3 ve 5 sayılarıdır. Buna göre 180 sayısının toplam 3 tane asal böleni bulunmakta olup sayının asal çarpanlarını da yukarıda verilmiş olan yazılış ifadesinden elde edilebilmektedir. 

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