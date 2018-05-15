18 yükseköğretim kurumuna ‘Engelsiz Üniversite’ ödülü

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda, YÖK Engelsiz Eğitim Çalıştayı ve Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni düzenlendi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, ödül alan üniversitelerin rektörleri ve öğretim üyeleri katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, törende yaptığı konuşmada, dünyada birçok ülkede yükseköğretime erişimin yüzde 50 oranında arttığını belirten Saraç, Türkiye’de de yükseköğretime erişimin artık bir sorun olmadığının en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu’nun Türkiye raporu olduğunu aktardı. Rekabet ve ihtisaslaşmanın nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü kavramlarıyla YÖK’ü yeniden şekillendirdiğini belirten Saraç, üniversitelerin toplumun şartlarına, ihtiyaçlarına, fırsat eşitliği çerçevesinde yükseköğretime erişim taleplerine de duyarlı olması gerektiğine işaret etti.

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ÜNİVERSİTELERDE 39 BİN 229 ENGELLİ ÖĞRENCİ VAR

YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretim sisteminde yaklaşık 7 milyon 600 bin öğrenci olduğunu belirterek, bu öğrencilerden 39 bin 229’unu engelli öğrencilerin oluşturduğunu belirtti. Engelli olduğunu saklama ihtiyacı hisseden öğrenciler bulunduğunu dile getiren Saraç, öğretim üyelerinden bu öğrencilere erişilerek ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

Saraç, sözlerine şöyle devam etti:

“Engelli öğrencilerimize engelsiz bir eğitim öğretim ortamı sağlamak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarına girişte özel yetenek sınavına başvuracak engelli adaylarımız için kararlar aldık. Sadece özel yetenek sınavında geçerli olmak üzere kullanılacak baraj puanının sınavın yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi. Özel yetenek sınavına girmek için baraj puanını geçen öğrencilerimiz bu puanı iki yıl süreyle kullanabilecek. Uzun süredir tartışılan bir konuyu çözüme kavuşturduk ve yeni bir yaklaşım getirerek özel yetenek sınavında engelli öğrenci kontenjanı ayırdık. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanının yüzde 10’u engelli öğrenciler için ayrıldı. ÖSYM tarafından engelli adaylarımız için dezavantajları önleyen, adaylar arasında eşitliği sağlayan sınav uygulamaları yürütüldüğünü de hatırlatmak gerekir. Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunan yükseköğretim kurumlarının ödüllendirilmesi ile kamuoyunda farkındalık oluşturulması adına Engelsiz Üniversite Ödülleri uygulamasını başlattık. “Engelsiz Üniversite” bayraklarının, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Sosyokültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde verilmesi kararlaştırıldı."

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Törende, 18 üniversiteye engelsiz üniversite bayrak ödülleri, üç üniversiteye de nişan ödülü verildi. Programda İstanbul’un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart’la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar da piyano çaldı. Daha sonra program, YÖK Engelsiz Eğitim Çalıştayı ile devam etti.