18 yıldır girdiği KPSS'de bu kez çocukları da yanındaydı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Abdullah Gedik (42), 18 yıldır memur olma hayaliyle girdiği KPSS'de sınav heyecanını, dokuzuncu denemesinde kızı Aleyna (19) ve oğlu Abdullah (17) ile birlikte yaşadı. Meslek lisesi elektrik bölümünden 1996'da mezun olduktan sonra askere giden, ardından evlenip yuva kuran Gedik, yıllarca özel sektörde çalıştı. Memur olma hayaliyle 2002 yılında kızı bir yaşındayken ilk kez KPSS’ye giren ancak atanmak için yeterli puanı alamayan Gedik, mücadele azmini yitirmeyerek 18 yıldır sınavlara hazırlanıyor. Bu süreçte kızı liseyi bitiren ve oğlu lise son sınıfta okuyan gedik, dokuzuncu denemesinde, sınav heyecanını bu kez kızı ve oğluyla birlikte doğum gününde girdiği KPPS örtaöğretim sınavında yaşadı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde ayrı ayrı salonlarda girdikleri sınavda birlikte ter döken baba, kız ve oğul yüksek puan alarak bir devlet kadrosuna atanmayı ümit ediyorlar.

‘18 YILDIR SINAVLARA GİRİYORUM’

Özel sektörde umduğunu bulamayınca devlet kadrosuna atanmak için 2002 yılında ortaöğretim düzeyinde KPSS’ye hazırlanmaya karar verdiğini söyleyen Gedik, şöyle konuştu:

"Geriye dönüp baktığım zaman 2002 yılından beri iki yılda bir ortaöğretim KPSS yapılıyor, bugün yıl 2020, 18 yıldır sınavlara giriyorum. Ancak bugüne kadar aldığım puanlar cazip puanlar değildi, puanlarım 61-65 arası seyrediyor. Yaş da ilerledi, gençler ve daha iyi eğitimli insanlar var, onlar 80-90 alırken dolayısıyla atanmak için bana sıra gelmiyor. Her defasında belki daha iyi puan alabilirim düşüncesiyle bu dokuzuncu girişim, 2020 yılına kadar hep'bu sene son' diye sınavlara girdim. KPSS’ye ilk girdiğimde kızım bir yaşındaydı bugünse 19 yaşında ve liseden mezun oldu, oğlum da 17 yaşında lise son sınıfta okuyor. Bu yılki KPSS heyecanını birlikte ders çalışarak hazırlandığım kızım ve oğlumla birlikte yaşıyorum ve bugün ayrıca doğum günüm. Onları motive etmek, güç verebilmek adına bu yıl KPSS’ye girdim. Her birimiz ayrı salonlarda, 2 saat 10 dakika sınavda yarıştık. Umarım ben, kızım, oğlum ve bugün Türkiye genelinde bütün kardeşlerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın sınavı iyi geçmiştir, herkese başarılar diliyorum."

‘SINAVA BİRLİKTE GİRMEMİZ BİZLERİ MUTLU ETTİ’

Aleyna Gedik ise babasının uzun yıllardır KPSS'den atanmak için vermiş olduğu mücadeleye şahitlik ettiğini anlattı. Babasının sınav mücadelesinin kendilerine örnek olduğunu ve güç verdiğini belirten Gedik, "Sınavım öncelikle iyi geçti, bu başarımı da babama borçluyum. Bizimle beraber sınavlara hazırlandı iki yıl boyunca, bize doğruyu da yanlışı da o gösterdi. Sınava birlikte girmemiz bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Abdullah Gedik de 18 yıldır KPSS giren babalarının azmiyle kendilerine yol gösterdiğini aktararak, "2 yıldır babam ve kız kardeşim ile birlikte sınava hazırlanıyoruz, sınavım iyi geçti, eğer başarılı bir şekilde atanabilirsem bunu hakikaten babama borçlu olacağım" dedi.