18 yıl sonra Hakkari'ye öğretmen olarak atandı

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Ticaret Meslek Lisesi'nde öğretmen olan ve aynı okula bağlı Adile Sultan Kız Pansiyonu'nda Müdürlük yapan Diyarbakırlı Serap Kaya, Hakkari'de geçirdiği iki yılı hiç unutamadığını ve büyük bir istekle Hakkari'ye geldiğini söyledi. Hakkari Ticaret Meslek Lisesi'nde açıköğretim öğrencilerinin turizm işletmeciliği öğretmenliği ve aynı okulun kız pansiyonunun müdürlüğünü yapan 28 yaşındaki Serap Kaya, 18 yıl önce Hakkari'de 4 ve 5'inci sınıfı okudu. Cezaevinin müdürlüğünü yapan babasının görevi nedeniyle Hakkari'de sadece 2 yıl kalabilen Serap Kaya, aradan geçen zaman içerisinde Hakkari'yi unutmadı. Üniversiteye bitirdikten sonra Hakkari halkının kendilerine gösterdiği misafirperverliğin de etkisi ile Kaya, atama beklerken, ilk tercihini Hakkari için kullandı. 3 yıldır Hakkari'de hem öğretmenlik, hem de pansiyon müdürlüğü yapan Serap Kaya, vefa borcunu ödemek için elinden gelini yaptığını söyledi. Müdürü olduğu kız pansiyonunda öğrencilere anne şefkati ile yaklaştığını belirten Serap öğretmen, boş zamanlarında da öğrencileri ile birlikte pansiyon bahçesinde basketbol oynuyor.