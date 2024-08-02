18 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı

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Resmi Gazete'de 2 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre; 18 fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu. 17 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı. Ayrıca 4 fakültenin ismi değiştirildi. Karara göre; Fenerbahçe Üniversitesi’nde Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, İstanbul Gelişim ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celal Bayar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey, Bandırma Onyedi Eylül ile Adıyaman Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kuruldu.

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MİMAR SİNAN’DA 3 ENSTİTÜ KAPATILDI

Diğer yandan, Fenerbahçe Üniversitesi’nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Gelişim ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karamanoğlu Mehmetbey, Bandırma Onyedi Eylül ile Adıyaman Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ile Sosyal Bilimler Enstitüleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Fen Bilimleri, Gönen Jeotermal, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler enstitüleri ve Adana Alparslan Üniversitesi’nde İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Siyasal Bilgiler fakülteleri kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞTİ

Ayrıca, Karabük Üniversitesi’nde Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin adı Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde İcra Sanatları Fakültesi’nin adı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Amasya Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nin adı Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde İslami İlimler Fakültesinin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.