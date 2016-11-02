18 üniversiteye rektör atanacak

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Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11 Mayıs 2016 tarihli toplantısında, 18 üniversitede 26-28 Temmuz'da rektör adaylarını belirleme seçiminin yapılması kararlaştırıldı ancak FETÖ'nün darbe girişimi sonrası seçim ertelendi.

Resmi Gazete'de 29 Ekim'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de devlet üniversitelerine rektör atamalarıyla ilgili yeni düzenleme getirildi.

Bu kapsamda rektör atanması yapılacak üniversiteler şöyle:

Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova Üniversitesi.

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Öte yandan, 4 ay önce rektörlük seçiminin gerçekleştirildiği Boğaziçi Üniversitesi’nde de henüz atama yapılmadı. En fazla oyu Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nun aldığı seçim sonrası atama işlemi tamamlanmadı.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne de yeni düzenleme uyarınca rektör ataması yapılması bekleniyor.

YÖK üç aday önerecek

KHK ile yapılan rektör atamalarıyla ilgili düzenlemeyle devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve YÖK tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak.

Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecek ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil edecek.

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK'e teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.