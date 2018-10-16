18 üniversiteye rektör aranıyor

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 18 üniversiteye rektör arandığını duyurdu. Buna göre, rektör adaylığı için gerekli şartları taşıyanlar, 31 Ekim’e kadar YÖK Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine mail atarak da başvuru yapabilmek mümkün.

Adaylardan istenen belgeler ise şöyle açıklandı:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Rektör Adayı Bilgi Formu,

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan ‘kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge

REKTÖR ARANAN ÜNİVERSİTELER İSE ŞUNLAR:

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

- Balıkesir Üniversitesi,

- Bursa Teknik Üniversitesi,

- Erzurum Teknik Üniversitesi,

- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

- Kafkas Üniversitesi,

- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,

- Kocaeli Üniversitesi,

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

- Mersin Üniversitesi,

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

- Necmettin Erbakan Üniversitesi,

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.