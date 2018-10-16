18 üniversiteye rektör aranıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 18 üniversiteye rektör arandığını duyurdu. Buna göre, rektör adaylığı için gerekli şartları taşıyanlar, 31 Ekim’e kadar YÖK Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine mail atarak da başvuru yapabilmek mümkün.
Adaylardan istenen belgeler ise şöyle açıklandı:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Rektör Adayı Bilgi Formu,
d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan ‘kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge
REKTÖR ARANAN ÜNİVERSİTELER İSE ŞUNLAR:
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
- Balıkesir Üniversitesi,
- Bursa Teknik Üniversitesi,
- Erzurum Teknik Üniversitesi,
- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
- Kafkas Üniversitesi,
- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,
- Kocaeli Üniversitesi,
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
- Mersin Üniversitesi,
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
- Necmettin Erbakan Üniversitesi,
- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.