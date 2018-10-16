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18 üniversiteye rektör aranıyor

#Rektör#YÖK#Yükseköğretim Kurumu
18 üniversiteye rektör aranıyor

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, aralarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Ankara Yıldırım Beyazıt, Aydın Adnan Menderes, Balıkesir üniversitelerinin de olduğu 18 yükseköğretim kurumuna rektör aranıyor.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 18 üniversiteye rektör arandığını duyurdu. Buna göre, rektör adaylığı için gerekli şartları taşıyanlar, 31 Ekim’e kadar YÖK Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek. Ayrıca rektoraday@yok.gov.tr adresine mail atarak da başvuru yapabilmek mümkün.

Adaylardan istenen belgeler ise şöyle açıklandı:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c) Rektör Adayı Bilgi Formu,
d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,
e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde bulunan ‘kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge

REKTÖR ARANAN ÜNİVERSİTELER İSE ŞUNLAR:
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
- Balıkesir Üniversitesi,
- Bursa Teknik Üniversitesi,
- Erzurum Teknik Üniversitesi,
- Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
- Kafkas Üniversitesi,
- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,
- Kocaeli Üniversitesi,
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
- Mersin Üniversitesi,
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
- Necmettin Erbakan Üniversitesi,
- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

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#Rektör#YÖK#Yükseköğretim Kurumu

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