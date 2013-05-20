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18 ülkeden öğrenciler Türkiye’ye geliyor

11. Türkçe Olimpiyatları kapsamında Bursa'da gerçekleştirilecek şenlikte, 18 ülkeden 200 öğrencinin gösteri sunacağı bildirildi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, olimpiyatların Bursa organizasyon heyeti adına yaptığı açıklamada, TBMM himayesinde Uluslararası Türkçe Derneğince (TÜRKÇEDER) organize edilen olimpiyatların, bu yıl 11'incisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu sene İzmir merkezli yapılacak olimpiyatların genel programı hakkında bilgi veren Güney, "Türkçe olimpiyatlarının bu yıl ki coşkusu 24-26 Mayıs'ta İzmir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Kültür Şöleni' ile başlayacak. Şölen 16 Haziran gecesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki görkemli törenle sona erecek” dedi.
Şenliklerin ilk durağının ise Bursa olacağını açıklayan Güney, "Türkçe Olimpiyat Şenliği 31 Mayıs saat 21.15'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katılacağı şenlikte, 18 ülkeden gelen 200 öğrenci gösteri sunacak" şeklinde konuştu.
Basın toplantısına, İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar da katıldı.
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