18 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 18 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Şehirler arası gerçekleştirilen plaka kodlarından biri de 18 numaralı plaka kodu olmaktadır. Kişilerin kendi yaşamış oldukları şehrin dışında farklı bir şehre yolculuk gerçekleştirdiklerinde farklı plaka kodları ile sıklıkla karşılaşmaları söz konusudur. Kişilerin karşılarına çıkan bu plaka kodları ise seyahat düzenlemekte oldukları şehre göre farklılık göstermektedir.

18 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Bulunduğunuz ilden başka bir ile yolculuğa çıktığınızda farklı plaka kodları ile karşılaşmanız son derece normaldir. Bunun sebebi her ilin kendisine ait olan belirli bir plaka kodunun bulunuyor olmasıdır. Bu plaka kodu sayesinde aracın hangi ile ait olduğu kolaylıkla bilinir olmaktadır. Bu bakımdan araçlarda plaka olması mecburidir.

Seyahat edilen ilde 18 numaralı plaka kodu görüyorsanız, bu numara ile ilgili olarak ilk aklınıza gelecek olan soru muhtemelen 18 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir şeklinde olacaktır. 18 plaka kodu Çankırı iline ait olan bir plaka kodudur. Bu sayede 18 plaka kodunun çoğunlukta olduğu bir il sınırları içerisinde iseniz o ilin Çankırı olduğunu anlamanız son derece kolay olacaktır.