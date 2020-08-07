AA
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18 milyon öğrencinin sorumluluğu omzunuzda
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım” uyarısında bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım.”
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