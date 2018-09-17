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18 milyon öğrenci okula döndü

#Yeni Eğitim Öğretim Yılı#Eğitim#Okullar Açıldı
18 milyon öğrenci okula döndü

ÜÇ aylık yaz tatilinin ardından bugün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda ilk ders zili çaldı.

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17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ‘merhaba’ dedi. Okullarda birinci dönem 18 Ocak’ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son ders zili çalacak.

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İKİ KENTTE ULAŞIM ÜCRETSİZ: Eğitim yılının ilk gününde İstanbul ve Adana’da toplu taşıma ücretsiz. İstanbul’da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşımada ücret talep edilmiyor. Adana’da ise kent içi trafiğinde yoğunluğu azaltmak amacıyla öğrenciler ve velilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyor.

142 MİLYON DERS KİTABI SIRALARDA: Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre tüm düzeylerdeki öğrencilerin ders kitapları okullara ulaştırıldı. Buna göre 141 milyon 722 bin 460 ders kitabı eğitim kurumlarına dağıtıldı.

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BİRİNCİ SINIFLARA GÖZ TARAMASI: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün yaptığı açıklamaya göre, okula yeni başlayan 1 milyon 250 bin öğrenciye göz taraması yapılacak.

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#Yeni Eğitim Öğretim Yılı#Eğitim#Okullar Açıldı

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