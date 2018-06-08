Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

18 milyon öğrenci karnelerini alıyor

#Karne#ÖĞRENCİ#Eğitim
18 milyon öğrenci karnelerini alıyor
Esra ÜLKAR

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için karne günü geldi çattı. Karnelerini alıp yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkacak öğrencilerin tatil planları arasında test kitapları çözmek, yüzme kursuna gitmek, bayramda büyüklerini ziyaret etmek ve memlekete gitmek var.

Haberin Devamı

Bugün 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak 9 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül’de başlayacak. İstanbul’da Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katıldığı karne törenini Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu’nda izledik.

18 milyon öğrenci karnelerini alıyor

Minik öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı renkli karneleri almak için sabırsızlandılar. Heyecanlı minikler karnelerini beklerken, tatil planlarını da arkadaşlarıyla paylaşıyor. Aralarında yüzme kursuna katılmayı planlayan da var, memlekete gitmeyi, ders çalışmayı düşünen de var.

Haberin Devamı

Öğrenciler tatil planlarını şöyle anlattı:

18 milyon öğrenci karnelerini alıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karne#ÖĞRENCİ#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler