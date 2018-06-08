18 milyon öğrenci karnelerini alıyor

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Bugün 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak 9 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül’de başlayacak. İstanbul’da Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin katıldığı karne törenini Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu’nda izledik.

Minik öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı renkli karneleri almak için sabırsızlandılar. Heyecanlı minikler karnelerini beklerken, tatil planlarını da arkadaşlarıyla paylaşıyor. Aralarında yüzme kursuna katılmayı planlayan da var, memlekete gitmeyi, ders çalışmayı düşünen de var.

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Öğrenciler tatil planlarını şöyle anlattı: