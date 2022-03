18 milyon öğrenci için karne günü

Haberin Devamı

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline çıkıyor. Bugün karne alan öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat arasında tatil yapacak. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak. Öğrenciler tatile girmenin ve dinlenmenin heyecanını yaşarken, uzmanlar da aileleri karnelere aşırı tepki vermemeleri konusunda uyarıyor. Tatilin hem dinlenmek ve eğlenmek, hem de eksikleri kapatmak için fırsat olduğunu belirten uzmanlar, bazı derslerinde istenen notları alamayan öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiğini şöyle özetliyor:

Her çocuğun öğrenme süresinin ve öğrenme yöntemlerinin farklılık gösterdiğini akılda tutmak gerekiyor. Her çocuğun özel olduğu gerçeğini düşündüğümüzde onu diğer çocuklarla kıyaslamanın ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu görürüz. Emin olun her çocuğun yaşıtlarından güçlü olan bazı özellikleri vardır. Çocuklarımızı diğerleriyle kıyaslamak onların kendilerini bir sıralama ve yarış içinde olduğu hissini yaşamalarına ve hayattan alması gereken coşkunun ve hazzın bu yarışta üst sıralara çıkma kaygısı altında kaybolmasına sebep olabilir.

Öğrenci derslerindeki başarısızlığı yüzünden sevilmediğini hissederek, ‘koşullu sevgi’ düşüncesi geliştirebilir. Oysa onların en çok hissetmeye ihtiyacı olan şey sevgidir. Yani ne olursa olsun annesinin babasının onu sevmekten vazgeçmeyeceğini hissetmek isterler. Kötü olan dersleri varsa, başarılı olduğu diğer derslerle kıyaslayarak, bunu da başarabileceğini hissettirmelisiniz. Çocuğa, “Bu derslerde başarılı olduğun gibi diğerlerini de başarabilirsin. Bu potansiyel sende var” mesajını vermeliyiz. Daha sonra beklentilerimizin altında kalan dersler hakkında konuşmaya başlamalıyız. Böylece çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemiş ve olumlu olana odaklandığımızı çocuğumuza hissettirmiş oluruz. Çocuk için asıl motivasyon kaynağı onu övmeniz ve takdir etmenizdir. Ödüller bir süre sonra davranışı pekiştirme özelliklerini yitirirler; çocuktaki davranış pekiştirici özelliğini yitirmeyen tek şey ise anne-babanın samimi ve sımsıcak takdiri, sevgisi ve övgüsüdür.

Sınırsız eğlence zarar veriyor

Tatil süresince çocuklar yoğun bir okul döneminin ardından daha fazla uyku, sınırsız bilgisayar ve internet kullanımı istiyor. Tüm bunları yapmaya elbette hakları olsa da, bir sınırlama da getirilmesi gerekiyor. Okul döneminde uykuya ve oyuna aç kalan çocukların yalnızca bu ihtiyaçlarını karşılamak çocuklarda ikinci yarıyılda okula uyum zorluğuna neden olabilir. Bu nedenle bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilecek süreye dikkat etmek gerekir.

Sömestr tatili, dinlenmenin yanı sıra öğrencilere kendilerini daha iyi tanıma, yeni kararlar alarak akademik açıdan başarıya giden yolların gerekliliklerini yerine getirme bilincinin oluşturulması açısından önem taşıyor. Dönem boyunca edinilen bilgi ve becerilerin kısa sürede unutulmaması için ders tekrarı yapılmasını tavsiye ediliyor. Tatil planlaması içinde buna da yer verilmesi öğrenciye okula dönüşünde fayda sağlıyor.