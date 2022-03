18 milyon karne

Haberin Devamı

Okul öncesi, ilk okul, ortaokul ve liselerde eğitim alan öğrenciler, 9 Şubat Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bugün Ankara’da Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde karne dağıtacak.

Yarıyıl tatilinde öğretmenlerin il içi ve iller arası özür grubu yer değiştirmeleri ile 15 bin öğretmen kadrosuna ilk atamalar gerçekleştirilecek.

İkinci dönem 12 Haziran Cuma günü sona erecek. İlk yarıyılın sonunda karnesi iyi olan öğrenciler rahat bir nefes alırken, zayıf notu olanlar ise tatile buruk giriyor.

Başkalarıyla kıyaslamayın

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, Bilfen Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, Psikoloji İstanbul’dan Psikolog Tolga Erdoğan ve Medical Park Trabzon Hastanesi’nden Psikolog Niltem Hürfikir, ailelere şu önerilerde bulundu:

Çocuğunuzun karnesindeki zayıf not sizin için bir sürpriz ise ciddi bir sorun var demektir. Acilen okul görüşmeleri yapılmasında ve danışmanlık alınmasında fayda var. Ancak bu beklediğiniz bir durumsa endişelenmeye gerek yok. Çözüm odaklı düşünerek, yapılması gerekenler üzerinde durulmalı.

Sadece karnedeki kötü notları değerlendirmeyin. Çocuğun diğer olumlu özelliklerini görmesini engellerseniz, kendisini tümden başarısız olarak değerlendirir.

Oyun ve etkinlikler aracılığıyla çaba göstererek ders notlarını düzeltebileceğini anlamasına yardımcı olun.

Aşırıya kaçmadan biraz daha geç yatıp, geç kalkmasına izin verin.

Mutlaka herkesin iyi olduğu bir alan vardır. Bu alanı öne çıkarmaya çalışın. Çünkü öğrencinin başarı duygusunu yaşaması gerekiyor.

Asla yaşıtları ya da kardeşleriyle kıyaslamayın.

Her durumda, dönem boyunca gösterdiği çaba için onu takdir edin.

Sevildiğini hissettirin

Ne olursa olsun ona sevildiğini hissettirin. “Seni olduğun gibi, her yönünle seviyorum, yaptığın ya da yapmadığın hiçbir şey benim sana olan sevgimi değiştirmez” mesajını verin.

Derslerde potansiyeli ölçüsünde başarılı olamamış öğrenciler de, başarısı yüksek olanlar gibi tatilde bol bol oyun oynamalı. Çünkü oyun çocuğun kendisini ifade etme aracıdır. Bu oyuna anne-babanın da katılması çocuğu bilişsel ve sosyal açıdan en çok geliştiren yöntem.

Tatilde her çocuk yaşına göre uygun zamanlarda gündelik ders çalışabilir. 15 günlük arada eğitim kavramından kopmaması için bu önemli.

Tatili verimli ve keyifli geçirmesi için mutlaka kendilerine bir program hazırlamasını sağlayın. Programda dinlenme ve eğlenmeye olduğu kadar zayıf derslerin telafisi ya da eksik olduğunu düşündüğü konuları tekrar etmek de olmalı.

Çocuğa bir hobi kazandırmak için tatil aralıkları en uygun zaman. Onun özel yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre birlikte seçebileceğiniz hobiler hem sosyalleşmeleri, hem de keyifli vakit geçirmeleri için iyi bir fırsat.

Çocuklar tatil döneminde teknolojiyi serbestçe kullanmak ister. Uzun süre bilgisayar başında oturmak, televizyon izlemek hem psikolojik, hem de sosyal gelişimlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle çocuğunuzla birlikte karar alarak, her iki tarafın de memnun olacağı şekilde teknoloji kullanımına sınırlamalar getirin.

Zayıfı olan çocukların üzerine sürekli, “Ders çalış, kitap oku, eksik konularını tamamla” gibi olumsuz ve emredici sözlerle gitmek yerine doğru zamanda kitap okuması, eksiklerini tamamlaması için desteklemek, motive etmek daha olumlu sonuçlar verir.

YGS martta LYS haziranda

İkinci dönem 12. sınıflar için sınav maratonuyla geçecek. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 15 Mart Pazar günü yapılacak. İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise haziran ayında 5 oturumda düzenlenecek.

LYS-4 (Sosyal Bilimler):

13 Haziran Cumartesi

LYS-1 (Matematik): 14 Haziran Pazar

LYS-5 (Yabancı Dil): 14 Haziran Pazar

LYS-2 (Fen Bilimleri):

20 Haziran Cumartesi

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya):

21 Haziran Pazar

TEOG 29-30 Nisan’da

Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında nisan ayında düzenlenecek ortak sınavlara katılacak. Sınavda Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sorumlu olacaklar. TEOG ortak sınavları 29-30 Nisan’da, bu yazılılara giremeyenler için mazeret sınavları ise 16-17 Mayıs’da düzenlenecek. Sonuçların haziran ayında açıklanması planlanıyor.