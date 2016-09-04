18 milyon çocuk 'zil' duymamış

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UNİCEF dünyada sorunlu bölgelerde okula erişimle ilgili yeni verileri açıkladı. Buna göre ilköğretim çağındaki çocukların neredeyse 3’te 2’sinin okula gidemediği Liberya okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu ülke. Liberya’dan sonra ikinci sıradaki Güney Sudan’da bu oran yüzde 59 ve devam eden çatışmalar nedeniyle ülkedeki her 3 okuldan 1’i kapalı.

SURİYE’DE 2.1 MİLYON

Okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu 10 ülke arasında Afganistan (yüzde 46), Sudan (yüzde 45), Nijer (yüzde 38) ve Nijerya (yüzde 34) da yer alıyor. Bu 10 ülke arasında bulunmayan ancak iç savaşla gündeme gelen Suriye’de okul çağında (5-17 yaş) olup okula gitmeyen çocuk ve gençlerin sayısı 2.1 milyon. UNİCEF verilerine göre komşu ülkelerde mülteci durumundaki 600 bin Suriyeli çocuk da eğitim hakkından mahrum.

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Somali ve Libya da dahil kimi ülkeler için idari kayıt ya da araştırma kaynaklı, yakın döneme ait güvenilir veriler bulunmadığı belirtilen açıklamada, bunun nedenlerinden birinin de bu ülkelerde devam eden çatışmalar olarak gösterildi.

Oluşan tablodan duyulan kaygıya dikkat çeken UNICEF, eğitim almadan yetişecek çocukların ülkelerine ve ekonomilerine katkıda bulunacak becerilerden yoksun olarak büyüyecek olmalarına da vurgu yapıyor. İnsani yardım çağrılarından eğitimin ez az kaynak bulduğu alan olduğuna dikkat çeken UNICEF, 2015’te insani yardım kuruluşlarının eğitim alanında ihtiyaç duyduğu kaynağın ancak yüzde 31’ini elde ettiğini, fakat bu oranın 10 yıl önce yüzde 66 olduğunu belirtiyor.

OKULA GİTMEYEN ÇOCUK SİLAHLI GRUPLARA ÇEKİLİR

UNICEF Eğitim Bölümü Başkanı Jo Bourne bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Çatışmaların etkilediği ülkeler açısından okul çocuklarının, kriz geçtikten sonra topluluklarını yeniden inşa etmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması kısa dönemde travmayla baş edebilmelerini sağlayacak istikrar ve normalleşme duygusunu kazandırır. Okullar ayrıca çocukları çevrelerindeki travma ve fiziksel tehditlere karşı da korur. Çocuklar okula gitmediklerinde istismar, sömürü ve silahlı gruplara çekilme gibi tehlikelere daha açık konuma gelirler.”