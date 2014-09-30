18 genci üniversiteli yaptı

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Kurtalan Endüstri Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Minaz, bir yıl önce gençlere gönüllü eğitim vermek için Kaymakamlık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle bir merkez kurdu.



Merkeze başvuruda bulunan 25 genci üniversite sınavına hazırlayan Minaz'ın bu çabası meyvesini verdi.



Eğitime katılan gençlerden 18'i farklı üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği ile beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.



"6 ay süren çalışma sonuç verdi"



Minaz, ilçede sınava hazırlanan gençlerden ücretli eğitim alacak imkanı olmayanlara gönüllü eğitim verdiğini ifade ederek, eğitimin yanı sıra gayretlerini de ortaya koyan gençlerin üniversiteli olmayı başardığını söyledi.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girerek belli bir puan alan öğrencilerin belirlenen baraj puanına göre üniversitelere başvurduğunu belirten Minaz, aldıkları eğitim ile üniversitelerin parkur mülakatlarına katılan öğrencilerin istenen başarıyı elde ettiğini söyledi.



Minaz, 18 öğrencinin üniversitede okumaya hak kazandığına dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Kurduğum merkezde eğitim alan gençlerle gece gündüz demeden birebir ilgilendim. 6 ay süren çalışma sonuç verdi. 25 öğrenciden 18'i üniversiteli oldu."



"Bize bu gururu yaşatan öğrencilere teşekkür ederiz"



Ücretsiz eğitimin süreceğini kaydeden Minaz, bu başarıda ulaşım masraflarını karşılayan ve tesis sorununu çözen Kaymakam Mustafa İmamoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ethem Güran'ın da payının büyük olduğunu dile getirdi.



"Amacımız ilçedeki gençlere iyi bir gelecek kazandırmak. Bize bu gururu yaşatan öğrencilere teşekkür ederiz" diyen Minaz, yeni sezon kurs kayıtlarının sürdüğünü, eğitim almak isteyen gençleri merkeze beklediklerini sözlerine ekledi.



Aldığı eğitimle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü kazanan Furkan Kul da ilk yıl kendi çabasıyla hazırlandığı sınavı kazanamadığını anlatarak, bu yıl merkezde verilen eğitimle üniversitede okuma hayalinin gerçekleştiğini anlattı.







