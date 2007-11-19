18 fakülte dekanı atandı

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YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, 15 üniversiteye bağlı 18 fakülteye dekan atandı.

Dekan atanan fakülteler ve dekanlarının isimleri şöyle:

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Selim Erentürk

Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Göksenin Eseller

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ömer Oğuz

Dicle Üniversitesi Diş Hemiliği Fakültesine Porf. Dr Şebnem Eskimez

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Doğan Şakar

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr Ahmet Bülent Göksel

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof Dr. İbrahim Yılmazçelik

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Korkmaz Alemdar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Tokat

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesine Prof. Dr. Hakan Kuntman

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesine Prof. Dr. Ali Taner Derbentli

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Fevzi Ünal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Alemdar Bayraktar

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof Dr. Ahmet Lütfi Orkan

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Osman Nuri Ergun

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Celal Şimşek

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesine Prof. Dr. Sabriye Pişkin

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YÖK Genel Kurulu yarın da Hacettepe, Galatasaray, Selçuk, Bilecik ve Karabük üniversitelerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen rektör adaylarını dinleyecek.

Her üniversiteden 6'şar aday olmak üzere toplam 30 aday, YÖK Genel Kurulu'nda aday oldukları üniversitelerle ilgili yapacakları çalışmalarını anlatacaklar.

YÖK her üniversite için 3'er aday belirleyecek ve aralarından birini rektör ataması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacak.