18 fakülte dekanı atandı

YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, 15 üniversiteye bağlı 18 fakülteye dekan atandı.
Dekan atanan fakülteler ve dekanlarının isimleri şöyle:
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Selim Erentürk
Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Göksenin Eseller
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ömer Oğuz
Dicle Üniversitesi Diş Hemiliği Fakültesine Porf. Dr Şebnem Eskimez
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Doğan Şakar
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr Ahmet Bülent Göksel
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof Dr. İbrahim Yılmazçelik
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Korkmaz Alemdar
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Tokat
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesine Prof. Dr. Hakan Kuntman
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesine Prof. Dr. Ali Taner Derbentli
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Fevzi Ünal
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Alemdar Bayraktar
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof Dr. Ahmet Lütfi Orkan
Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Osman Nuri Ergun
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Celal Şimşek
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesine Prof. Dr. Sabriye Pişkin
YÖK Genel Kurulu yarın da Hacettepe, Galatasaray, Selçuk, Bilecik ve Karabük üniversitelerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen rektör adaylarını dinleyecek.
Her üniversiteden 6'şar aday olmak üzere toplam 30 aday, YÖK Genel Kurulu'nda aday oldukları üniversitelerle ilgili yapacakları çalışmalarını anlatacaklar.
YÖK her üniversite için 3'er aday belirleyecek ve aralarından birini rektör ataması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacak.