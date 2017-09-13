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18 Eylül’de İstanbul'da ulaşım ücretsiz

#İstanbul#Toplu Taşıma#Ücretsiz Ulaşım
18 Eylül’de İstanbulda ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 18 Eylül'de toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

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İETT'den yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla trafiğe yeni araçlar dahil olacak. Bu nedenle 18 Eylül'de trafiği rahatlatmak için bazı önlemler alındı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önüne alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü, İETT, İstanbul Otobüs AŞ, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları, 06.00-13.00 saatlerinde İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek."

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#İstanbul#Toplu Taşıma#Ücretsiz Ulaşım

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