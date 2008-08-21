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18 bin öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli ve kadrolu toplam 18 bin 18 öğretmen atadı.

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Öğretmen atamaları dolayısıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, törende yaptığı konuşmada, sonbaharda 10 bin öğretmen daha atanacağını bildirdi.

Başvuran 60 bin 375 adayın 18 bin 18'i kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olarak atandı.

Bu arada, atamalarda, sınıf öğretmenliğinin taban puanı 82.231, sosyal bilgiler öğretmenliğinin 83.49, tarih öğretmenliğinin 86.844, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinin 83.402, Türkçe öğretmenliğinin 85.997 olarak belirlendi.

Atanan öğretmenler, sonuçları MEB'in “www.meb.gov.tr” ve “http://personel.meb.gov.tr” internet adreslerinden öğrenebilecekler.

 

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