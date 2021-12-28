18 adalet mesleki eğitim merkezi açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında kurulan 18 adalet mesleki eğitim merkezi İzmir’de düzenlenen törenle eğitime açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. 25 Aralık’ta kanunlaşan 3309 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun çok önemli olduğunu belirten Özer, "Biz, bir taraftan normal hayat içindeki mesleki eğitim merkezi kapasitesini artırmaya çalışırken diğer taraftan Adalet Bakanlığımızla ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirip maddi destek kazanma, zamanı verimli kullanma ve hüküm sona erdikten sonra sosyal yaşamla entegrasyon ve iş gücü piyasasına kolay geçişleriyle ilgili bir mekanizma tesis ettik" dedi.

ÖĞRENCİLERE 10 AYDA 42 MİLYON LİRALIK PAY DAĞITILDI

COVID-19 salgını sürecinde mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi sayesinde maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, tek kullanımlık önlük, tulum, solunum cihazı, maske makinesi gibi ürünlerde toplumun ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Özer, daha önce yılda 1-2 patent tescili alamayan mesleki eğitim kurumlarının artık yılda 200'ün üzerinde patent, faydalı marka ve tasarım tescili almaya başladığını dile getirdi.

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Bakan Özer, şunları söyledi: "İnşallah 2022 yılında da bu tescili alınan ürünlerin ticarileşmesiyle ilgili süreç gerçekleşmiş olacak. İlk defa dün itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi, ihracat belgesi aldı. Mesleki eğitimde üretilen ürünleri dünyanın farklı noktalarına ihraç edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız en son grup konuşmasında mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini 2022 için 1,5 milyar lira olarak açıkladı. Şu anda biz 700-800 milyon bandında bir üretime geldik. 2018'de 217 milyondu. 217 milyonlardan 800 milyonluk bir banda geldik. İnşallah önümüzdeki sene de 1,5 milyar lirayı yakalayacağız." Özer, mesleki eğitimdeki öğrencilerin bu süreçte kendi kapasitelerini artırırken gelir de kazandığını, bu yılın 10 ayında öğrencilere 42 milyon, öğretmenlere de 102 milyon liralık pay dağıttıklarını söyledi.

TEMEL AMAÇ BİREYLERİN TOPLUMA KATKI SAĞLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise konuşmasında geçen yıl Sincan'da hizmete alınanla birlikte toplam 19 mesleki eğitim merkezinde eğitimin başladığını belirterek temel amaçlarının cezaların infazı sonrasında da bireylerin topluma katkı sağlaması olduğunu söyledi.

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Bakan Gül, "Hangi cezayı verirseniz verin, bu ceza bir gün infaz edilip, o kişi ceza infaz kurumundan çıkıp aileye, topluma, sosyal hayata karışacaktır. O kişinin bir daha o suçu tekrar etmemesi, topluma faydalı birey olması için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İnfazın asıl amacı da budur. Bu kişi topluma adapte olabilecek mi, toplumla bütünleşebilecek mi? Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede ortaya koyuyoruz. Yoksa 'Ceza infaz kurumunun kapısından çıktı, ne hâlin varsa gör' Bu anlayışın ülkemize, toplumumuza hiçbir katkısı olmuyor" dedi. Bu yöndeki çabaların meyvelerini vermeye başladığını, hükümlülerin infaz kurumundan bir altın bilezik takarak çıkma ve onlarca meslek sahibi olma imkânına kavuştuğunu aktaran Bakan Gül, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçen yıl 10 bin zeytin ağacı dikildiğini, 28 bin ağaçtan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretildiğini, 100 bin zeytin ağacı dikme hedefinin bulunduğunu söyledi.

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ADALET MESLEKİ EĞİTİMİNİ ZİREYE TAŞIYACAK

İnfaz kurumlarında okul sıralarından süt ürünlerine, mobilyadan sanayi ürünlerine varıncaya kadar geniş bir alanda çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesiyle eğitim verildiğini belirten Gül, bu eğitimler sayesinde tahliye sonrası istihdama da önemli katkı sunduklarını ifade etti.

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarında meslek edindirme anlamında iş yurtlarının önemli bir milat olduğunu, bu sürecin adalet mesleki eğitim merkezleriyle zirveye taşınacağına inandığını söyledi.