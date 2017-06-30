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176 öğrenci tam puan aldı

#TEOG#Yep#ÖĞRENCİ
176 öğrenci tam puan aldı

YEP MEB'in web sayfasında açıklandı. 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin puanı hesaplandı. Sonuçlara göre 176 öğrenci 500 tam puan aldı.

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2016-2017 eğitim öğretim yılı 8’inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verdiği bilgilere göre, toplam 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin YEP’i hesaplanmış ve sonuçlara göre 176 öğrenci 500 puan aldı. Öğrenciler, tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecekler. Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilde toplam 26 bin 846 öğretmen görevlendirildi.

TERCİH SÜRESİ 14-24 TEMMUZ

Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacaklar. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrencilerin tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekiyor. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme gerçekleştiriliyor.

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YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 AĞUSTOS’TA

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınıyor. 11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

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#TEOG#Yep#ÖĞRENCİ

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