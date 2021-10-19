174 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 174 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Birçok farkı sabit numara olması ile beraber bunlar içerisinde 174 de yer almaktadır. Gıda üzerine bir numaradır ve farklı sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulduğunda aranabilir.

174 Neyin Numarası, Hangi Durumlarda Aranır?

Alo 174 gıda hattıdır. Özellikle tüketicinin gıda güvenilirliği konusunda her türlü şikayet ve destek almasına yardımcı olan bir numaradır.

174 Hattı Ne İşe Yarar?

Gıda üzerine her türlü ihbar ve şikayet için 174 hattı tüketiciler tarafından aranabilmektedir. Bu sayede meydana gelebilecek sorunlar karşısında, gıda tehlikesi için destek almak mümkün olur. Tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılması ve takip ile sorunun çözülmesi noktasında geniş çaplı bir hizmet sağlanır.

174 Hattı Arama Saatleri Nedir?

Sağlık konusunda önemli bir numara olması ile beraber 174 hattı 7/24 aranabilir. Gıda üzerine ihbar ve şikayetleri için günün 24 saati boyunca merkeze ulaşmak mümkün.

174 Hattını Aramak Ücretli mi ya da Ücretsiz midir?

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174 hattını aramak bütünü ile ücretsizdir. Gıda üzerine herhangi bir şikayet ya da ihbar söz konusu olduğunda ne zaman istenirse ücretsiz biçimde aranabilir. Ancak gereksiz ve yanlış aramalar üzerine ücretlendirme yapılabilmektedir.