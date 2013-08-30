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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), geçen yılki sınavlarında 28 bin 577 salon kamerayla takip edildi ve bu salonlardaki 173 adayın sınavı geçersiz sayıldı. ÖSYM’nin 2012 Faaliyet Raporu’na göre, yapılan 42 sınava 9 milyon 666 bin 619 kişi girdi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS 1-2-3-4-5) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) gibi sınavlar için alınan ücretler ÖSYM’nin parasal kaynağını oluşturdu.



Başkanlık, geçen yıl 290 milyon lira bütçe öngörülmüş olmasına rağmen 327 milyon 325 bin 456 lira gelir elde etti. Yıl içinde yapılan tüm sınavlarda kullanılan testlerin hazırlanması, gizlilik esasına uyularak soru kitapçıklarının basılması, paketlenmesi, nakliyesi, sınav uygulamalarına ilişkin organizasyolar, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, adaylara duyurulması ve yatırımlar için ise 375 milyon 2 bin 189 lira harcandı. Harcamalarda en yüksek payı personel giderleri oluşturdu. ÖSYM, sınavlarda görev alan 1 milyon 477 bin 686 bina sınav sorumlusu, bina yöneticisi, salon başkanı, gözetmen, hizmetli ve emniyet mensupları için 160 milyon 887 bin 447 lira, soru hazırlama ve denetim giderleri için ise 2 milyon 417 bin 526 lira harcama yapıldı.



Testlerin baskıya hazırlanması, soru kitapçıklarının basılması, paketlenmesi, nakliyesi, sınav uygulamalarına ilişkin her türlü organizasyon, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve adaylara duyurulması ise 145 milyon 828 bin 546 liraya mal oldu.

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Adaylara 11 bin soru yöneltildi



ÖSYM, geçen yıl sınav için 47 bin 755 soru hazırladı, bunlardan 39 bin 276’si denetimden geçti ve 11 bin 430’u testlerde adaylara yöneltildi. Sınavda çıkan sorulardan 65’i iptal edildi. Bu soruların hazırlanması ve denetlenmesinde 818 akademisyen görev aldı. Soru kalitesi ve çeşitliliğini artırmak için 998 öğretim üyesi ile uzmanın katıldığı 36 çalıştay düzenlendi.



Geçen yıl yapılan sınavlarda 28 bin 577 salonda kamera kaydı yapıldı. Bu kayıtların incelenmesi sonucu kural dışı davranışta bulunan 173 adayın sınavı Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayıldı. Yaklaşık 9 milyon 992 bin adayın sınav evrakı arşivlendi. Sınav evrakları 458 tır ve 11 uçak ile sınav merkezlerine ulaştırdı.



Soru hazırlamak çalışan bin 698 personel 205 gün kapalı döneme girdi. Bu dönemde 464 milyon sayfa soru kitapçığı, 9 milyon 992 bin cevap kağıdının basımı gerçekleştirildi. ÖSYM, 77 milyon 277 bin 536 kırtasiye malzemesi (kalem, kalemtıraş, silgi, mendil ve şeker) paketledi ve adaylara ulaştırdı.