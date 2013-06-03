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171 Türk öğrenci Kosova’da lise mezuniyet sınavına girdi

Kosova'da savaştan sonra uygulanmaya başlayan Lise Bütünleme Sınavı Kosova genelinde yapıldı. İki aşamadan düzenlenen sınavın ilk bölümüne Prizren’de lise eğitimlerini tamamlayan 171 Türk öğrenci girdi.

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Yaklaşık 34 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı mezuniyet sınavının ilk bölümü sona erdi. Sınav ülkede 305 merkezde yapıldı. Prizren’deki Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu’nda saat 10.00’da başlayan sınava, Prizren’de Türkçe eğitim veren 4 Türk lisesinden öğrenciler de katıldı. Türkiye mezunu eğitimci Akif Koro, öğrencilere başarılar dileyerek sınavın öneminden söz etti.
Sınava giren Kosovalı Türk öğrencilerde çok heyecanlı olduklarını ve Türkiye’de eğitimlerine devam etmek için bu sınavı geçmeleri gerektiğini söyledi. Mezuniyet Sınavı’nın ikinci bölümü 15 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 24 Haziran tarihinde açıklanacak olup, öğrenciler 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınavda başarılı olamayan öğrencilere Ağustos ayında tekrar sınava grime imkanı sunulacak.

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