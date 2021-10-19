171 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 171 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş F-35 açıklaması Türkiye ile görüşüyoruzABD'den flaş F-35 açıklaması! Türkiye ile görüşüyoruz#F-35
Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...#Bülent Korkmaz
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
2023e işaret etti: Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz2023'e işaret etti: 'Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz'#Anayasa
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

171 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 171 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#171 Numarası#Telefon#Numara
171 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 171 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

En önemli sabit numaralar içerisinde 171 yer almaktadır. Özellikle son dönemlerde pek çok kişinin kullandığı ya da merak ettiği numaralar arasında yer alıyor. Peki, 171 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 171 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Özellikle sağlık konusunda aranması gereken önemli numaralar içerisinde 171 gelir. Zararlı tüketim ürünleri noktasında destek almak için önemli bir hizmet sağladığını dile getirmek mümkün.

 171 Neyin Numarası, Hangi Durumlarda Aranır?

 Alo 171 sigara bırakma hattıdır. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenlerin ve tek başına bunu gerçekleştiremeyen kişiler için verilen bir hizmet olarak ön plana çıkar.

 171 Hattı Ne İşe Yarar?

 Sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacak uzmanlara ulaşmak için Alo 171 numarası aranmaktadır. Özellikle 2010 yılından bu yana verilen hizmet doğrultusunda, sigarayı bırakma üzerine teşvik gerçekleşiyor. Bu konuda destek sağlanıyor ve profesyoneller nezdinde yönlendirme yapılıyor.

 171 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 171 hattı 7/24 arama imkanı sağlayan bir platformdur. Ne zaman istenirse günün 24 saati boyunca ilgili uzmanlara ulaşım sağlamak mümkün. Yapılan planlama ve programlama doğrultusunda teşvik üzerinden sigarayı bırakmaya yönelik hizmet sunulur.

 171 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

Haberin Devamı

 171 hattını aramak tamamen ücretsizdir. Sigarayı bırakmak isteyenler herhangi bir ücret bedeli ödemeden, bu numara üzerinden uzmanlara ulaşım sağlayabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#171 Numarası#Telefon#Numara

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!