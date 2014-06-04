170 öğrenci 135 robotla yarışıyor

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21 ilde faaliyetlerini sürdüren bilim sanat merkezinden 170 öğrenci, 135 robotla 18 kategoride yarışmaya katılıyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, düzenlenen bu yarışmanın öğrencilere kazandırması gereken hedeflerinin olduğunu söyledi. Bunlardan en önemlisinin öğrencilere bilimsel temelli düşünme becerisi kazandırmak olduğunu anlatan Esen, şöyle dedi:

“Bilimsel temelli düşünen çocuklarımız doğal olarak, proje temelli de öğrenmiş oluyorlar. Hem bilimsel temelli düşünme hem de proje temelli öğrenme, bu organizasyonda gerçekleşmiş oluyor. Ülkelerin gelişmişlik oranları sahip oldukları teknolojik alt yapıyla doğru orantılı ölçülüyor. Dolayısıyla ülke olarak 2023 hedeflerimiz var. Bu hedefleri yakalayabilmemiz, ülkemizdeki bilimsel gelişmelere ve teknolojik buluşlara gebedir. Biz bu alt yapıyı gerçekleştirebilirsek, 2023 hedeflerine daha sonra da 2071 hedeflerine ülke olarak çok rahatlıkla ulaşabiliriz.”



Kütahya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç da bu yarışmanın bu yıl Kütahya'da yapıldığını hatırlatarak, yarışmaya 21 bilim sanat merkezinin katıldığını dile getirdi.



Söz konusu bilim sanat merkezinden 170 öğrenci ve bunlara 33 rehber öğretmenin de eşlik ettiğini anlatan Akkoç, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 18 kategoride yarışmalar var. Sumo, çizgi izleyen, basket atan, top toplayan, minik sumo ve büyük sumo gibi. Öğrencilerimiz tabi Türkiye'nin değişik illerinden geliyor. Ülkemizde toplam 65 bilim sanat merkezimiz var ve bu rakamın neredeyse üçte biri burada. Öğrencilerimiz burada kendi yazılımları ve kendi seçtikleri dizaynlarını getirerek burada sergiliyor. Dünyada İsrail, Hindistan ve İrlanda yazılım konusunda en iyi ülkeler. Özellikle İsrail, dünyaya bu noktada yön veriyor. Tabi ki göklere, yerlere ve denizlere hakim olan dünyaya hakim olur ama asıl şimdi yazılıma hakim olan dünyaya hakim oluyor. Biz bunu farkındalık olarak oluşturmak ve uygulamak istedik. Yaklaşık 170 çocuğumuz 135 robotla yarışıyor ve bunlar basit de olsa kendi yazılımları.”



Yarışma, yarın düzenlenecek final ve ödül törenin ardından sona erecek.