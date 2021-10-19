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170 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 170 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#170 Numarası#Telefon#Numara
170 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 170 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

İş hayatında olan pek çok kişi için 170 numarası önemlidir. Sadece iş hayatı değil aynı zamanda sosyal bir vatandaş olarak pek çok farklı bilgi bu numara üzerinden elde edilebilmektedir. Peki 170 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 170 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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170 hattı sabit olarak internet üzerinden en çok araştırılan ve merak edilen numaralar arasında geliyor. Bu numara üzerinden Çalışma ve Sosyal Bakanlığı kapsamında bireysel olarak önemli bilgiler alınabilmektedir.

 170 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 170 numarası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bildirme hattıdır. Sosyal haklar ile beraber kanun dahilinde pek çok farklı bilgi konusunda bireysel olarak destek elde edilebilir.

 170 Hattı Ne İşe Yarar?

 ALO 170 hattı ile beraber her vatandaş kendi sosyal haklarına öğrenebilir. Aynı zamanda iş kanunu ile ilgili bilgileri detaylı olarak elde etmek mümkün. Bu konuda birçok farklı soru ve şikayet de yine iletilebilmektedir.

 170 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 170 hattı arama saatleri 7/24 ulaşım imkanı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontrol altında bulunan bu hat üzerinden, ilgili durum hakkında ne zaman istenirse bilgi elde edilebilir.

 170 Hattına Arama Ücretli ya da Ücretsiz midir?

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 170 hattı vatandaşları bilgilendirme amaçlı bir numaradır ve tamamen ücretsizdir. Sosyal haklar ile beraber iş kanunu üzerinden pek çok bilgiye ulaşım sağlamak mümkün.

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