17 yeni üniversite geliyor

Kanuna göre, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da üniversite
kuruldu.
Karaman'da “Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi”, Ağrı'da “Ağrı Dağı Üniversitesi”, Kilis'te “Kilis 7 Aralık Üniversitesi”, Çankırı'da “Çankırı Karatekin Üniversitesi”, Artvin'de “Artvin Çoruh Üniversitesi”, Bitlis'te “Bitlis Eren Üniversitesi”, Osmaniye'de “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi”, Muş'ta “Muş Alparslan Üniversitesi”, Mardin'de “Mardin Artuklu Üniversitesi” adıyla üniversite kurulurken, diğer yeni kurulan üniversiteler, illerin ismini taşıyacak.
Yeni kurulan 17 üniversite dolayısıyla akademik, idari ve döner sermaye alanlarında yaklaşık 30 bin kadro ihdas edildi.
Bu üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları, ödenekleri, bina ve tesisleri, araç ve gereci ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları, başka bir işleme gerek kalmaksızın, bağlandıkları üniversitelere devredildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 450, Selçuk Üniversitesine de 500 akademik kadro ihdas edildi; bu üniversitelere idari kadro da verildi.TIP FAKÜLTELERİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlüklerine bağlı tıp fakülteleri kuruldu, bu fakülteler için kadro ihdas edildi.GÖRÜŞMELER
CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya, 17 ile daha üniversite kurulmasıyla, aralarında Tunceli'nin de yer aldığı, üniversitesi bulunmayan 9 il kalacağını söyledi.
Yerlikaya, “Bu illerin günahı, suçu ne? Neden oralarda üniversite kurulmuyor? Bu objektif değil. Hele hele Tunceli'de kurulmaması büyük ayıp. Ülke genelinde okuma-yazma oranında 1. sırada yer alan Tunceli'de üniversite kurulmamasını yadırgadım” dedi.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de ülkenin batısında üniversite bulunmayan tek ilin Yalova olduğunu belirterek, 9 ilde siyasi nedenlerle üniversite kurulmadığını öne sürdü.
“Demek ki Yalova'yı gözden çıkardınız” diyen İnce, ilinde ne organize sanayi bölgesi kurulduğunu, ne kalkınmada öncelikli iller ile teşvik kapsamına alındığını ne de üniversite kurulduğunu söyledi.
“Yalova'nın bir sorunu mu var da bunlar yapılmıyor?” diye soran İnce, “Sorun sensin” diye laf atan AK Parti'lilere, “Eğer bensem, bir daha aday olmam” karşılığını verdi.ŞENER: “ÜNİVERSİTELER, İLLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR”
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, tasarının kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, milletvekillerine teşekkür etti. Şener, üniversitelerin, kuruldukları illerdeki potansiyeli harekete geçirdiğini ifade ederek, üniversitelerin, Türkiye'nin zenginliği olduğunu kaydetti.
Şener, TBMM'nin bu dönemde 7'si vakıf olmak üzere toplam 39 üniversitenin kurulmasına ilişkin kanunu kabul ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasında, üniversitelere önemli görevler düştüğünü söyledi.