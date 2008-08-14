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17 üniversiteye tedviren rektör görevlendirmesi

YÖK Genel Kurulu Salı günü yaptığı toplantıda yeni kurulan 23 üniversitenin rektör adaylarını belirlerken, dün yaptığı toplantıda ise bu üniversitelerin 17’sine tedviren rektör görevlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atamaları onaylaması sonrasında bu görev yeni rektörlere bırakılacak.

YÖK’ün dün belirlediğini ve yeni kurulan üniversitelerden 17’sine tedviren 17 rektörlük görevlendirildi. Söz konusu yeni kurulan üniversitelerin rektörlük görevini, rektörler Cumhurbaşkanı Gül tarafından atanıncaya kadar, YÖK’ün tedviren belirlediği diğer üniversitelerin rektörleri yapacak. Yapılan tedviren yapılan görevlendirmeler şöyle:

-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğüne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,

-Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün tedviren görev yapması kararlaştırıldı.

16 DEKAN ATANDI

YÖK Genel Kurulu ayrıca dün gerçekleştirilen toplantıda komisyon raporlarının görüşülmesinin yanı sıra, 16 üniversitedeki çeşitli fakültelere dekan ataması da gerçekleştirdi. gerçekleştirilmiştir:

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE DEKAN

Abant İ.Baysal Üni. Eğitim Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirtaş

Abant İ.Baysal Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Mahmut Acımış

Anadolu Üni. İşletme Prof. Dr. Mehmet Necdet Timur

Anadolu Üni. İletişim Bilimleri Prof. Dr. Nejdet Atabek

18 Mart Üni. Su Ürünleri Prof. Dr. Şükran Cirik

Harran Üni Ziraat Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu

Hitit Üni. İlahiyat Prof. Dr. Ferhat Koca

İstanbul Üni. Fen Prof. Dr. Seyhan Altun

İstanbul Üni. Veteriner Prof. Dr. Muammer Halit Uğur

S. İmam Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Süleyman Tolun

Kırıkkale Üni. Mühendislik Prof. Dr. Veli Çelik

Muğla Üni. Su Ürünleri Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan

Mersin Üni. Eczacılık Prof. Dr. Şahan Saygı

Niğde Üni. Eğitim Prof. Dr. Enver Aydın Kolukısa

Niğde Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Adnan Görür

Selçuk Üni. Meram Tıp Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı

Selçuk Üni. Mesleki Eğitim Prof. Dr. Kadircan Özkan

S. Demirel Üni. Diş Hekimliği Prof. Dr. Fatma Yeşim Bozkurt

S. Demirel Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Yusuf Ayvaz

S. Demirel Üni. İİBF Prof. Dr. Hasan İbicioğlu

S. Demirel Üni. İlahiyat Prof. Dr. Kemal Sözen

S. Demirel Üni. Orman Prof. Dr. Musa Genç

S. Demirel Üni. Ziraat Prof. Dr. İbrahim Erdal

Uşak Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Saim Savaş

Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat Prof. Dr. Abdülbaki Güneş

Z. Karaelmas Üni. Tıp Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan

Z. Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Mustafa Sözen


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