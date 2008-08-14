17 üniversiteye tedviren rektör görevlendirmesi

YÖK’ün dün belirlediğini ve yeni kurulan üniversitelerden 17’sine tedviren 17 rektörlük görevlendirildi. Söz konusu yeni kurulan üniversitelerin rektörlük görevini, rektörler Cumhurbaşkanı
Gül tarafından atanıncaya kadar, YÖK’ün tedviren belirlediği diğer üniversitelerin rektörleri yapacak. Yapılan tedviren yapılan görevlendirmeler şöyle:
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Atatürk
Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğüne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün,
-Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün tedviren görev yapması kararlaştırıldı.16 DEKAN ATANDI
YÖK Genel Kurulu ayrıca dün gerçekleştirilen toplantıda komisyon raporlarının görüşülmesinin yanı sıra, 16 üniversitedeki çeşitli fakültelere dekan ataması da gerçekleştirdi. gerçekleştirilmiştir:ÜNİVERSİTE FAKÜLTE DEKAN
Abant İ.Baysal Üni. Eğitim Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirtaş
Abant İ.Baysal Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Mahmut Acımış
Anadolu Üni. İşletme Prof. Dr. Mehmet Necdet Timur
Anadolu Üni. İletişim Bilimleri Prof. Dr. Nejdet Atabek
18 Mart Üni. Su Ürünleri Prof. Dr. Şükran Cirik
Harran Üni Ziraat Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu
Hitit Üni. İlahiyat Prof. Dr. Ferhat Koca
İstanbul Üni. Fen Prof. Dr. Seyhan Altun
İstanbul Üni. Veteriner Prof. Dr. Muammer Halit Uğur
S. İmam Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Süleyman Tolun
Kırıkkale Üni. Mühendislik Prof. Dr. Veli Çelik
Muğla Üni. Su Ürünleri Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan
Mersin Üni. Eczacılık Prof. Dr. Şahan Saygı
Niğde Üni. Eğitim Prof. Dr. Enver Aydın Kolukısa
Niğde Üni. Müh.-Mimar. Prof. Dr. Adnan Görür
Selçuk Üni. Meram Tıp Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı
Selçuk Üni. Mesleki Eğitim Prof. Dr. Kadircan Özkan
S. Demirel Üni. Diş Hekimliği Prof. Dr. Fatma Yeşim Bozkurt
S. Demirel Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Yusuf Ayvaz
S. Demirel Üni. İİBF Prof. Dr. Hasan İbicioğlu
S. Demirel Üni. İlahiyat Prof. Dr. Kemal Sözen
S. Demirel Üni. Orman Prof. Dr. Musa Genç
S. Demirel Üni. Ziraat Prof. Dr. İbrahim Erdal
Uşak Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Saim Savaş
Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat Prof. Dr. Abdülbaki Güneş
Z. Karaelmas Üni. Tıp Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan
Z. Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Prof. Dr. Mustafa Sözen